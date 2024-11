Október 20-án még nyeretlenül futott ki a pályára Dabason a Hódmezővásárhelyi FC, november 10-én délután viszont már a harmadik győzelmének örülhettek a vásárhelyiek, miután a BKV Előrét is legyőzték a kék-sárgák. A HFC ezzel fentebb kapaszkodott a tabellán, és már a középmezőnyt veheti célba.

Négy forduló alatt tíz pontot szerzett a Hódmezővásárhelyi FC.

– Mélyponton voltunk, de a Dabas elleni meccs volt az, amely átszakította a gátakat. A stábbal karöltve sokat dolgoztunk azért, hogy megélhessük ezeket a sikereket. Most olyan helyzetben vagyunk, amikor az ilyen nehéz meccseket is meg tudjuk nyerni – összegzett lapunknak a BKV Előre elleni győzelmet követően Tóth Péter.

Csapattá ért a Hódmezővásárhelyi FC

A Hódmezővásárhelyi FC játékosa a csapat utolsó nyolc góljából hármat jegyzett – az SZVSE ellen megnyert vármegyei rangadón tizenegyesből szerezte meg az első találatát, pedig nem ő volt a csapat kijelölt büntetőrúgója, majd gyorsan fejjel is eredményes volt, a BKV Előre ellen pedig győztes gólt szerzett.

– Valóban nem én voltam kijelölve, Gréczi Márton csapattársam azonban felismerte, hogy a csapattársának is nagyon kellene az első gól. Még úgy is átadta nekem a lehetőséget, hogy a gólkirályi címért harcol. Azt gondolom, ez is mutatja, hogy milyen csapattá értünk, igyekszünk átsegíteni a másikat a nehéz szituációban – tette hozzá Tóth Péter.

Az NB III. Dél-keleti csoportja két, tavaszról előrehozott fordulóval folytatódik, vasárnap az egyik bajnokesélyest, a Gyulai Termál FC-t fogadja a Hódmezővásárhelyi FC. A vásárhelyiek legutóbb a listavezető Tiszakécske ellen is helyt álltak.

– Nem biztos, hogy a helyezésünk azt tükrözi, ahová valók vagyunk. Szerintem csak így lehet játszani, bátran, felvállalva mindazt, amit tudunk. Persze, mindegyik más, de a Gyula ellen is szeretnénk nyerni, és egy jó játékkal kedveskednénk a szurkolóinknak – zárta Tóth Péter.