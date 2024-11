Az első fordulót követően maradt Montrealban a rövidpályás gyorskorcsolya világkupa-sorozata. A második, szintén kanadai állomás első napján Jászapáti Petra a múlt héten produkált eredményei után csak a második körben csatlakozott a mezőnyhöz az egyéni számokat illetően. Ötszáz méteren a negyeddöntőben folytatja, és szintén továbbjutott az 1500 méteres futamban is, ahol az elődöntőben lesz érdekelt, ezer méteren viszont néhány századdal lemaradva a harmadik lett, így ezen a távon majd a reményfutamokban lép ismét jégre.

Jászapáti Petra egyéniben két távon, valamint a női váltó tagjaként is továbbjutott.

Fotó: Illyés Tibor

Szintén továbbjutott az FTC szegedi sportolója, Nógrádi Bence is, aki egy remek futással elődöntős 1500 méteren. Továbbjutásnak örülhetett a női váltó is, amelynek Jászapáti Petra mellett szegediként tagja még Kónya Zsófia és Somodi Maja is, a kvartett Somogyi Barbarával teljes, és lesz ott az elődöntő mezőnyében.

A női mezőnyben a többi versenyző nem jutott tovább közvetlenül, így reményfutamokban küzdhetik magukat tovább, és a férfiváltó (amelynek a szegedi Jászapáti Péter is tagja Nógrádi Bence mellett) és a vegyes váltó (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Moon Woonjun Ferenc, Nógrádi Bence) sem tudott továbbjutni.

Szombaton a nőknél 1000 méteren és váltóban osztanak majd érmeket, míg a férfiaknál 500 és 1500 méteren rendeznek finálékat Montrealban.