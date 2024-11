Az előző évi Kék Mókus-kupa – amely a 34. volt a sorban – hosszú idő után ismét egy olyan esemény volt, amely megmozgatta a szurkolókat. A három korosztály elődöntőit és a finálékat is az újszegedi sportcsarnok parkettáján rendezték meg, ráadásul a korábbi magyar válogatott labdarúgók alkotta csapat is pályára lépett a Zahorán Edit emlékmeccsen a Szeged All Stars ellen, illetve volt teqball-bemutató is. És végül a lényeg: három csapat örülhetett a Szigetépítő (nyílt kategória), a Vár söröző (+35) és a Maxx Autó (+45) révén – ők kategóriánként a címvédők.

A 35. Kék Mókus-kupa selejtezői lesznek az újszegedi sportcsarnokban. Fotó: Karnok Csaba

Kék Mókus-kupa: szintlépés

Mint már írtuk, az előző esemény már olyan szinten volt, amelyre megint azt lehet mondani, országos hírű lett – köszönhető ez a magyar minifutball szövetség színre lépésének is.

A Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna közel negyven éve tartozik a szegedi sportélethez. Akadt olyan időszak, amikor neves NB I.-es játékosok is eljöttek az eseményre, illetve olyan is, amikor a megszűnés fenyegette, de végül ezt a nehéz időszakot Bodó Attila, valamint a Szegedi Sport és Fürdők kft. révén túlélte. 2018 óta ismét felfelé ível a torna sorsa, visszatérnek szépen lassan a szurkolók is a nézőtérre, a három korosztály (nyílt, +35, +45) révén pedig mindenki találhat magának kedvencet, szomszédot, rokont, barátot a mezőnyben

Az esemény december első szombatján startol a 45 éven felüliek selejtezőivel, majd a második hétvégén a +35-ösök, a harmadikon pedig a nyílt kategória mezőnye lép parkettára két helyszínen, az Etelka sori és az újszegedi sportcsarnokban.

December 27-én pedig eljön a lényeg, az utolsó játéknap, amelynek helyszíne a torna történetében először a több mint 8 ezer férőhelyes Pick Aréna. Délelőtt és kora délután lesznek az elődöntők, majd délutántól következnek a döntők, köztük pedig a gálameccsek. Ezeken pályára lép majd a Curtis Team, a Kabát FC és a magyar művészválogatott, illetve a magyar–román főmérkőzés, amelyen például Juhász Roland, Torghelle Sándor, a másik oldalon pedig akár Adrian Mutu vagy Claudiu Keserű is játszhat.