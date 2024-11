Egészen jól áll a bajnoki tabella alapján a KÉSZ-St. Mihály csapata a Simple liga női labdarúgó NB I. 11. fordulója előtt. A szegediek ugyanis az eddigi 10 játéknapon 13 pontot szereztek, ezzel a hetedik helyet foglalják el. Az őszi utolsó előtti fordulót megelőzően ez mindenképpen biztató, hiszen a mezőny vége megnyugtató távolságban található. Egy kicsit árnyalta a képet az előző forduló veresége Szombathelyen, ahol hiába vezettek a szegediek, végül kikaptak 2–1-re.

A KÉSZ-St. Mihály együttese (kék-feketében) a Fradit fogadja szombaton. Fotó: Gémes Sándor

KÉSZ-St. Mihály: nehéz feladat

Ez már csak azért is fontos, mert a bajnokságban olyan ellenfél érkezik Szegedre, amely ellen nem a KÉSZ-St. Mihály az esélyes. A Ferencváros ugyanis a tabella második helyén áll, mindössze két vereséget szenvedett el eddig, és az éllovas Győr mögött a bajnoki döntőért hajt.

– Szombathelyen nem volt szerencsénk, pedig igazságos lett volna a döntetlen. De az is igaz, hogy beleszürkültünk a mérkőzésbe, a Viktória jobban is akarta a sikert. A héten mindent álbeszéltünk, és láttuk azokat a hibáinkat, amelyeket nem szabadna elkövetni, főleg egy közvetlen rivális ellen nem. A Ferencváros jó csapat, de nem verhetetlen, ez bebizonyosodott Diósgyőrben is, ahol kikapott 1–0-ra. Nagyon fegyelmezett játék kell ellenük, határozott védekezés után pedig gyors ellentámadásokra van szükségünk ahhoz, hogy meglepetést szerezzünk és nyerjünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, ez is a valósághoz tartozik– mondta Hadár Attila, a KÉSZ-St. Mihály edzője.

A szombathelyi vereség plusz áldozattal is járt, hiszen a meccs hajrájában Lena Marjanovics megkapta a második sárga lapját, így kiállították, nem is szerepelhet a Fradi ellen. A vendégek az előző szezonban bajnokok voltak, most pedig hatalmas csatában vannak a második helyért a Puskás Akadémiával és az MTK-val. Mindhárom együttesnek 24-24 pontja van, azaz minden egyes pont számít.

A két csapat előző idénybeli mérkőzésein egyaránt a Fradi örülhetett. Budapesten 6–0-ra, Szegeden 3–0-ra győztek a zöld-fehérek, akik ahogy már említettük, behúzták a Győr elleni bajnoki döntőt is.