A KÉSZ-St. Mihály azt az Astra HFC együttesét fogadta a Simple liga női labdarúgó NB I.-ben, amely még nem szerzett pontot, gólt is csak egyszer ért el.

A KÉSZ-St. Mihály (kék-feketében) fontos győzelmet aratott. Fotó: Gémes Sándor

KÉSZ-St. Mihály: jól jött a siker

Ehhez képest a vendégek az első félidő 19. percében Csolti Réka révén vezetéshez jutottak. A találathoz kellett az is, hogy a fővárosiak játékosa többször is szerencsésen jusson hozzá a labdához, de azért a szegedi védők is lehettek volna határozottabbak.

A szünet jól jött a hazai csapatnak, amely egészen más szemlélettel folytatta a mérkőzést a pihenő után. Ennek eredményeként az 59. percben Simonovic balról, 30 méterről beívelt szabadrúgását rosszul, saját kapujuk felé csúsztatták meg a vendégek, az előrehúzódó Sajti Krisztina pedig közelről a kapuba vágta a labdát.

A hajrában a maga javára döntötte el a mérkőzést a hazai csapat: a 80. percben Simonovic mesteri átadását Sovány vágta be a kifutó Halla mellett, 2–1.

Hadár Attila: – Nagyon fontos siker értünk el. Az átpihent első félidő és a szünetben megtartott fejmosás után az a csapat jött ki az öltözőből, amelyet a meccs első percétől látni szerettem volna. A mérkőzés végén jobb koncentrációval még több gólt is szerezhettünk volna.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged–Astra HFC 2–1 (0–1)

Simple liga női labdarúgó NB I., 9. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Medve Dóra (Pálinkás Donát, Dudás Vilmos).

KÉSZ-St Mihály: Krstovic – Sajti (Juhász E., 82.), Marjanovic, Kránicz, Németh P. (Futaki, 92.) – Ónodi (Malesevic, 82.), Koszo, Simonovic – Szabó D., Petrovic (Sovány, 57.), Nagy L. (Horváth L., 57.). Vezetőedző: Hadár Attila.

Astra HFC: Halla – Csolti (Angyal, 68.), Gelb, Kós, Pap, Szakonyi, Antalicz, Vidács, Tatai, Szennai, Simon. Vezetőedző: Király Bianka.

Gólszerzők: Sajti (58.), Sovány (80.), ill. Csolti R. (19.).

A szegedi alakulat a legutóbbi hazai meccsét is megnyerte.