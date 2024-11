A KÉSZ-St. Mihály együttese remek helyzetben várhatja a Simple női labdarúgó NB I. újabb fordulóját. A szegediek két fontos mérkőzést is megnyertek a Szekszárd és a Soroksár ellen, így a tíz megszerzett ponttal a liga középmezőnyében helyezkednek el. És ezen még az sem tud változtatni érdemben, hogy legutóbb az MTK vendégeként 3–0-s vereséget szenvedtek.

A KÉSZ-St. Mihály játékosa, Szabó Dóra (balról) az Astra ellen játszhat. Fotó: MTK Budapest

KÉSZ-St. Mihály: harc kell

A válogatott szünetben a szegediek három montenegrói játékosa a felnőttek Európa-bajnoki pótselejtezőjében szerepelt, míg a három U19-es magyar válogatott (Koszo Sydney, Szabó Dóra és Futaki Fruzsina) Ciprus ellen kétszer lépett pályára és kétszer nyert.

A mostani ellenfél, az Astra HFC eddig nem szerepel jól, a nyolc bajnokin pontot nem szerzett, miközben az egy szerzett találata mellett 21-et kapott. Így aztán ha van kötelező győzelem, akkor a szegedieknek ez a találkozó mindenképpen ebbe a kategóriába sorolható.

– Azzal együtt, hogy többen is hiányoztak a keretből, nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt két hétben. Az U19-es válogatottjaink kedden, a montenegrói légiósok csütörtökön este kapcsolódtak be a munkába. Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni az Astra ellen, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy milyen fontos és mennyire nehéz mérkőzés áll előttünk. Tiszteljük a látogatóinkat, és tudjuk, hogy ugyanúgy nem lesz egyszerű megverni őket, mint a Szekszárdot és a Soroksárt, ezzel együtt nem lehet más a célunk, mint a három pont begyűjtése. Biztos vagyok benne, hogy nagyon masszívan védekezik majd az Astra, nem lesz könnyű őket feltörni, ráadásul a kontráikra is nagyon oda kell figyelni hátul. Pontosan és gólra törően kell futballoznunk. Bizakodó vagyok, mert remek a hangulat, feldobta a lányokat az U19-es válogatott jó szereplése, két diadala is. Úgy érzem, a bajnokságnak erre a szakaszára egyre inkább kezd összeállni a csapat, megtaláltuk mindenkinek a posztját, kezd összeérni a fiatalság és a rutin is. Arra törekszünk, hogy mindezt egy újabb győzelemmel bizonyítsuk – nyilatkozta Hadár Attila vezetőedző a klub hivatalos médiafelületén.