Fennállása során még soha nem sikerült pontot szereznie a Ferencváros ellen a KÉSZ-St. Mihály-Szegednek, és a női labdarúgó NB I. 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen is a vendégek számítottak esélyesnek, annak ellenére, hogy a közelmúltban két vereséget is szenvedtek. A Fradi korán megszerezte az első gólt, egy szöglet után Kubassova fejese a felső lécen csattant, de a lecsorgót Kovács Eszter közelről a kapuba lőtte. Az első fél órát abszolút uralta a Ferencváros, amely Fenyvesi találatával megduplázta előnyét, majd Túróczy lekészítését Kovács Eszter a tizenhatosról küldte a kapuba, 0–3. A vendégek a továbbiakban is magabiztosan futballoztak, a St. Mihály erejéből a védekezésre futotta, ám így is néggyel vezettek a fővárosiak a szünetben.

Nem tudta meglepni a Ferencvárost a KÉSZ-St. Mihály-Szeged.

Fotó: Gémes Sándor

A térfélcsere után gyorsan megszerezte az ötödiket is a Fradi, amikor Czellér centerezését Kubassova az ötösről továbbította a kapuba. A meccs végeredményét a sándorfalvi Gégény Petra állította be, akinek rövidre irányuló lövése vágódott a kapuba. A Ferencváros magabiztos játékkal nyert Szegeden, a St. Mihálynak még egy meccse maradt az őszi idényből, jövő szombaton a Honvédot fogadják a lányok.

Hadár Attila: – Gratulálok a Ferencvárosnak, mindenben fölénk nőttek a mai napon, mind játékban, mind gólokban és helyzetekben! Nagyon jó edzőpartnerei voltunk ma a Fradinak sajnos. Az első félidőben rendkívül bátortalanok voltunk, nem passzoltunk, nem tudtuk kihozni a labdákat. Mindenki menekült a labdától, meg is lett a következménye, négy gólt kaptunk. A szünetben arra kértem a lányokat, sokkal, de sokkal bátrabb játékot játsszunk, merjünk focizni, passzoljunk, sokkal több párharcot nyerjünk meg, ne focizzunk olyan nyuszi módra, mint az első felvonásban, s némileg sikerült is feljavulnunk a folytatásra.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged - FTC-Telekom 0–6 (0-4)

Női labdarúgó Simple NB I., 11. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Kalmár Petra (Szabó L., Rigó).

Szent Mihály: Krstovic - Futaki, Ónodi (Németh P., 67.), Kránicz, Sajti - Koszo (Farkas N., 79.), Malesevic, Simonovic (Bozóki, a szünetben.) - Szabó D., Sovány (Horváth L., 67.), Nagy L. (Petrovic, a szünetben.). Vezetőedző: Hadár Attila.

FTC: Kostic - Túróczy, Csigi, Zágonyi, Könczeyné Fenyvesi (Diószegi, szünetben), Németh A., Edwards (Gégény, 67.), Kovács E. (Demeter, 67.), Nagy Va. (McFarland, a szünetben), Kubassova (Garcia, 57.), Czellér. Vezetőedző: ifj. Albert Flórián.

Gólszerzők: Kovács E. (6., 28.), Könczeyné Fenyvesi (15.), Edwards (34.), Kubassova (53.), Gégény (79.)