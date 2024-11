Január 14. és február 2. között világbajnokságot rendeznek a férfi kézilabdázóknál: a 29. világbajnokság lesz az első, amelynek három ország, Horvátország, Dánia és Norvégia ad majd otthont. A nemzetközi szövetség nyilvánosságra hozta annak a 24, valamint négy tartalék párosnak a nevét, amelyekre játékvezetőként számít majd a tornán. A listában ott van a szegedi Kiss Olivér és társa, Bíró Ádám kettőse is, így magyar játékvezetők is lesznek majd a tornán. A duónak nem ez lesz az első világbajnoksága, valamint az idei, párizsi olimpián is szerepet kaptak, így 24 év elteltével volt magyar játékvezető ötkarikás játékokon.

Kiss Olivér (jobbra) és Bíró Ádám párosa a világbajnokságon fújhat.

Fotó: Karnok Csaba

A magyar válogatott a csoportmérkőzéseket, valamint továbbjutása esetén a középdöntő mérkőzéseit Varasdon játssza. A csoportkörben január 15-én Észak-Macedónia, 17-én Guinea, 19-én Hollandia lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyformán 20.30-tól. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe. A magyar válogatott bő, 35 fős keretébe négy játékos került be az OTP Bank-Pick Szegedből.