– A formám nem feltétlenül a legjobb, azonban szerencsére a sérülésem helyrejött, nyugodtan tudtam edzeni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan felépülök, hiszen sokáig arról volt szó, hogy meg kell műteni, de végül erre nem volt szükség. Egy kicsit pihenősebb időszak van mögöttem, augusztus végén, szeptember elején kezdtem el edzeni – kezdte lapunk érdeklődésére Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője, aki vasárnap ismét az országos bajnokságon versenyez majd. A +109 kg-osok mezőnyében öt ellenfele lesz, ám egyikük összetett eredménye sem éri el a 300 kg-ot, Nagy Péter 320 kg-os eredménnyel nevezett.

A huszadik bajnoki címét szerezheti meg vasárnap Nagy Péter.

Fotó: Török János

Sporttal melegít Nagy Péter

Amennyiben tehát minden a papírforma szerint alakul, akkor kereken a huszadik bajnoki címét szerezheti meg vasárnap Nagy Péter.

– Nagyon várom már az ob-t! Sokan, az ország különböző pontjáról jelezték, hogy eljönnek megnézni a versenyemet, rengeteg barátom, de a családom, így a feleségem és a gyermekeim, valamint szüleim is ott lesznek az ob-n. Örülök, hogy régi barátokkal találkozhatok, és örömteli, hogy őket is megmozgatja ez a dolog, amit elérhetek, ez nagyon jól esik nekem. A mienk egy olyan sportág, amelyben egy évben csak egyszer lehet bajnokságot nyerni, így persze lepörgettem az elmúlt húsz évet. Mindenkinél erősebb voltam húsz éven át, ebbe azért nem egyszerű belegondolni, még ha most nem is lennék ellenfele a húszéves önmagamnak – tette hozzá a háromszoros olimpikon.

Nagy Péterre a vasárnapi ob-t követően jövő héten a spanyol csapatbajnokság döntője vár majd, a tatabányai versenyig pedig még két edzéssel készül. Szombaton azonban még élményekkel töltődhet, hiszen mindenképpen kilátogat az OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém kézilabda-rangadóra, és mivel a szomszédos Tiszavirág sportuszodában a férfi vízilabdacsapat is bajnokit játszik, így igencsak sportos szombattal készül majd a vasárnapi országos bajnokságot.

– Mivel tizenöt órától rendezik a meccset, így valószínűleg a Szegedi VE férfi vízilabdacsapatát is megnézem szombaton a családommal, majd átmegyünk a Szeged–Veszprémre. A feleségemre most lehet kicsit több feladat hárul, mert szeretném élvezni a meccset! – zárta Nagy Péter.