A tavaszról előrehozott 16. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB III Délkeleti csoportja.

Az NB III 16. fordulójában a HFC (sárga-kékben) otthon, az SZVSE idegenben szerepel. Fotó: Gémes Sándor

NB III: tavaszi meccsek

Az SZVSE-G-Falc Kft. a Pénzügyőr elleni legutóbbi budapesti mérkőzés után vasárnap 11 órától Szegedhez közelebb, Kecskeméten lép pályára.

– Amikor legutóbb válogatottszünet volt, akkor nem kapott az első kerettől játékosokat a kecskeméti tartalék, bízom benne, hogy ezúttal is így lesz, bár ez függ attól is, hogy lesz-e edzőmérkőzése a Bács-Kiskun vármegyeieknek. A következő ellenfelünk meglepetést okozott azzal, hogy az előző fordulóban legyőzte az éllovas Tiszakécskét. Ahogy elolvastam a meccsről szóló összefoglalót, azt láttam, a kecskemétiek elszántan védekeztek, kontráztak, jól védett a kapusuk is, a tabella elsőnek nem jött össze a gól, majd ahogy ez lenni szokott, egy ellentámadást góllal fejeztek be, így nyertek 1–0-ra. Bármi is történik, a célunk a pont vagy pontok megszerzése. Az utóbbi két mérkőzésen a Pénzügyőr és a Vasas II. elleni idegenbeli sikerek alkalmával elégedett lehetettem a játékkal, egyedül a HFC-vel szembeni meccs nem nézett ki jól. Remek volt a legutóbbi győzelmünk, van önbizalmunk, jól jött a siker, a tabellán is megfelelően állunk, így nyugodtan futballozhatunk. Bízom abban, hogy sikerül a saját magunk elvárásainak megfelelni. Eltiltott nincs a keretben, Kéri Tamás viszont még sérült, így rá ne számíthatok – nyilatkozta az SZVSE-G-Falc Kft. vezetőedzője, Kelemen Balázs.

Az őszről előrehozott fordulók miatt a Hódmezővásárhelyi FC azon csapatok közé tartozik, amely még ebben a naptári évben kétszer is összecsap az újonc, de várakozás felett szereplő gyulai alakulattal, a találkozó vasárnap 13 órától kezdődik.

– Nem annyira örülök, hogy ez így alakul, mert szerintem mindennek megvan a maga ideje és sorrendje, így viszont hosszú lesz a téli szünet és mégis hamar végződik a bajnokság. A saját produkciónk miatt viszont lehetek pozitív: lendületben vagyunk, lélektanilag az utóbbi négy-öt mérkőzés jól nézett ki. A Gyula rutinos játékosokból áll, erősségeik a pontrúgások, a bedobások, a szögletek. Ha vezetéshez jutnak, akkor visszaállnak, és őrzik az előnyt. Már nem lógnak a fejek az öltözőben, ez pedig köszönhető az eredményesebb időszaknak. Hiszek abban, hogy folytatjuk a jó játékot és a pontok gyűjtését – mondta Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC vezetőedzője.