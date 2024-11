Most mér csak egyetlen egy mérkőzés van hátra a labdarúgó NB III őszi idényéből. A Délkeleti csoport 17. fordulójában vármegyénk alakulatainak nem kell kimozdulniuk vasárnap 13 órától.

A HFC (kék-sárgában) és az SZVSE otthon fejezi be a NB III szezonját. Fotó: Gémes Sándor

NB III: hazai meccsek

Az SZVSE-G-Falc Kft. az előző fordulóban egy alaposan megerősített Kecskemét II. ellen tudott nyerni idegenben. Most az a Tiszaföldvár érkezik a Vasutas-stadionba, amely 17 pontjával a 10. a tabellán.

– Most már csak egy szép szezonbúcsú hiányzik 2024-ből. A hatodik hely erőn felüli, és nem mondom, hogy nem maradt bennünk még egy kicsivel több, de maximálisan elégedettek lehetünk. Nehéz lesz ez a mérkőzés az időjárás, a pálya meg az ellenfél miatt is, amely pontot tudott szerezni a dobogósoktól. Pozitívan várjuk a találkozót, a legutóbb megszerzett hat pont miatt jó a hangulat. És van egy célunk is az utolsó fellépésre: ha minden eredmény jól alakulna, akkor akár még egy helyet előre tudnánk lépni – nyilatkozta Kelemen Balázs, a szegediek vezetőedzője.

A Hódmezővásárhelyi FC szintén saját közönsége előtt fejezi be 2024-et: a Honvéd II. ellen értékes pontokat lehetne szerezni.

– Ha nyernénk, lehetne faragni a ponthátrányunkból, és akkor talán feljebb is léphetnénk. A hét jól telt, a felkészülés megfelelően alakult, nincs szezonvégi hangulat, mindenki éles, és ez nagyon jó. Szépen szeretnénk búcsúzni a közönségünktől, ehhez pedig azok a játékelemek is kellenek, amelyeket rendszeresen gyakoroltunk az egész idényben – mondta Szűcs Róbert, a hódmezővásárhelyiek megbízott vezetőedzője.