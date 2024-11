A bajnokság első felének utolsó előtti fordulójában találkozik egymással a két Csongrád-Csanád vármegyei harmadosztályú csapat, az SZVSE és a Hódmezővásárhelyi FC rangadóját. Az őszi idényt ugyan a versenynaptár megtoldja két, tavaszról előrehozott fordulóval, így marad még meccs a vasárnapi rangadót követően is a 2024-es évre az NB III.-as csapatok számára, ám az biztos, mindkét csapat számára sokat jelenthetne egy győzelem a későbbieket illetően. Az SZVSE az elmúlt hetekben hullámzóan teljesít, bár a vereségeit követően rendre győzelemmel tudott javítani, most a szegediek várhatják kedvezőbb helyről, a hetedik pozícióból a vasárnap 13 órakor az SZVSE-pályán kezdődő derbit – igaz, egy ilyen mérkőzésen semmit számít, mit mutat a bajnokság aktuális állása.

Az SZVSE legutóbbi hazai bajnokiját megnyerte az NB III.-ban a Szolnok ellen.

Fotó: Török János

Nem szabad a tabellából kiindul az NB III.-as rangadó előtt

– A tabellát nem kell figyelembe venni, a Vásárhely jóval erősebb csapat, mint ahol most áll a bajnokságban, mindezt bizonyították az elmúlt két fordulóban is. Egyrészről örülök ennek, mert a vármegyének szüksége van egy erős HFC-re, viszont az nem a legjobb számunkra, hogy pont most kezdenek magukra találni. Egy kemény, jó összecsapásra számítok, amelyet remélem, sok néző tekint majd meg. Próbálunk a múlt heti teljesítményünkre alapozni, hazai pályán pedig nem lehet más a célunk, mint a győzelem – mondta lapunknak Kelemen Balázs, az SZVSE edzője. A Vasutasok keretében ugyan voltak betegek a héten, viszont ebből az okból senki nem kell, hogy kihagyja a vármegyei rangadót, Papp Ádám és Mezei Olivér játéka viszont sérülésük miatt kérdéses.

A HFC albérletben játszott már idén az SZVSE-pályán, most ellenfélként lépnek pályára.

Fotó: Karnok Csaba

A Hódmezővásárhelyi FC a 13. helyen áll a bajnokságban, ám tíz pontjából négyet a legutóbbi két fordulóban szerzett, sőt, legutóbb az aranyéremre toronymagas esélyes Tiszakécske ellen győzelmi esélye is volt a kék-sárgáknak, ám végül meg kellett elégedniük egy ponttal.

– Egy Szeged–Vásárhely meccs mindig is rangadó volt, ez most sem lesz másképp. A srácok jól dolgoznak, jó hangulatban készülünk, és ahogy múlt héten is mondtam, nem tartunk senkitől. Sajnálom, hogy a Tiszakécske ellen nem sikerült győznünk, de a futball igazságos, és valamikor visszafordul mindaz, ami történt velünk, remélem, akár már most hétvégén. Lélektanilag rendben vagyunk, a jobb napi forma dönthet majd vasárnap, mert azt gondolom, bármit is mutat a tabella, két hasonló képességű csapat találkozik egymással – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője, aki kitért rá, a lázzal küzdő Zana Dávidot leszámítva a többiek várhatóan bevethetőek lesznek.

A Hódmezővásárhelyi FC legutóbbi bajnokijának összefoglalója: