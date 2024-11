– Hogyan emlékszik vissza a 61. percben történtekre? – kérdeztük a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapat saját nevelésű játékosától, Papp Áron támadótól.

Alighogy visszatért, máris megsérült Papp Áron, de bízik a gyors felépülésben. Fotó: Török János

– Egy fejpárbaj volt Bíró Bencével, elfejeltem a labdát, utána jött egy nagy csattanás, roppanás. Ahogy lenéztem a földre, forgott velem a világ, meg láttam, hogy ömlik a vér az arcomból. Tudtam, hogy valami nem okés. Ott azonnal az orvosi stáb megpróbált mindent, és ugyan recsegett, ropogott, de ekkor még nem sikerült. Aztán másnap elmentem a sebészetre, először koponya CT-t csináltak, hogy megnézzék, kialakult-e valamilyen bevérzés egy esetleges agyrázkódás miatt, majd délután visszarakták. Egyébként nagyon határeset volt, hiszen kevésen múlt, hogy műteni kelljen.

– Azt tudja, hogy az eset után helyzete volt a Szegednek?

– Visszanéztem az esetet, ebből tudtam, mi történt utána, de ott nyilván nem voltam képben.

Papp Áron reménykedik

– Mikor térhet vissza?

– Nekem három hetes teljes felépülést mondtak, de a jövő heti, Vasas elleni idegenbeli mérkőzésen már szeretnék játszani, az biztos. Addigra elkészíttetek egy maszkot. Az orrnyergem be van gipszelve, és igazából nem emiatt van fájdalmam, hanem inkább a felszakadt szám fáj jobban. Amikor a helyére tették az orromat, az nagyon fájt, de most nem érzem.

– Szeptemberben megsérült, és alighogy felépült, kilenc perc játék után jött az újabb baj. Hogyan kezeli ezt a helyzetet?

– Valamiért most rám jár a rúd. A Gyirmót elleni hazai meccsen egy könyöklés miatt beszakadt a felkar hajlatomban az ínszalag, emiatt hagytam ki sokat. Azért remélem, a mostani probléma nem akadályoz meg abban, hogy mihamarabb visszatérjek.

– Milyen volt kívülről figyelni a csapat eddigi őszi szereplését?

– Rossz, hogy nem lehetek ott a pályán, miközben tudtam volna segíteni ebben a nehéz időszakban. A Kisvárda elleni hozzáállás már remek volt, igazi csapatként működtünk, és ezért is érdemeltük meg ezt a győzelmet. A megbízott vezetőedző, Simon Ádám hajszol minket a sikerért, de ilyen játékos is volt. Viszont van másik arca is: igen, akad, mikor elpattan, ám nagyon jól közelít a játékosokhoz, ilyen fejjel gondolkodik. A meccs előtt kettőt edzettem a csapattal, mégis azt mondta, készüljek, a félidőben pedig megerősített abban, hogy én leszek az első csere.