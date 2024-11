Férfi kézilabda 1 órája

Az EHF-nél is elismerték a Pick Szeged norvégiai győzelmét

Újabb történelmi siker után több elismerést is besöpörtek. A Pick Szeged két kézilabdázója is bekerült a Bajnokok Ligája 9. fordulójának álomcsapatába, illetve találni a legszebb védések és gólok között is szegedit.

Becsei Dávid Becsei Dávid

Mario Sostaric (balról) és Mikler Roland. Mindkettejük jó teljesítménye szükséges volt a Kolstad elleni sikerhez. Fotó: Török Attila/MW

A kielcei történelmi siker után a norvégiai Trondheimben is először nyert a Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A 36–33-as siker után a 9. forduló álomcsapatába a Tisza-parti alakulatból Mario Sostaric és Sebastian Frimmel is bekerült. Előbbi egyik gólját, valamint Mikler Roland védését beválogatták a legszebbek közé. A Pick Szeged balszélsője, Sebastian Frimmel is ott van a BL 9. fordulójának álomcsapatában, amelyet az egykori világklasszis balszélső, Dominik Klein állított össze.

Fotó: Karnok Csaba A Bajnokok Ligája 9. fordulójának álomcsapata: Kapus: Sergey Hernandez (SC Magdeburg)

Jobbszélső: Mario Sostaric (OTP Bank-Pick Szeged)

Jobbátlövő: Francisco Costa (Sporting)

Irányító: Miha Zarabec (Orlen Wisla Plock)

Beálló: Nicolas Tournat (HBC Nantes)

Balátlövő: Lasse Andersson (Füchse Berlin)

Balszélső: Sebastian Frimmel (OTP Bank-Pick Szeged) Utoljára játszik idén idegenben a Pick Szeged Az OTP Bank-Pick Szeged ma 18 órától a NEKA ellen Siófokon folytatja a bajnokságban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!