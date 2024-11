Tükörsima, 41–27-es PLER-Budapest elleni bajnoki mérkőzést követően a Pick Szeged hét kézilabdázója, valamint a vezetőedző elhagyta Magyarországot. Bánhidi Bence és Bodó Richárd a magyar válogatottal szerdán 19 órától Győrben lép pályára Szlovákia ellen Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen, majd vasárnap 15 órától Finnországban szerepelnek.

Michael Apelgren (középen) a Pick Szeged vezetőedzőjeként már bemutatkozott, több szép sikerrel, holnap viszont a svéd válogatott kispadján debütálhat.

Fotó: Pick Szeged

Michael Apelgren szerdán este debütál a svéd válogatott szövetségi kapitányaként, aki többek mellett Tobias Thulin játékára is számíthat Franciaország ellen. Mario Sostaric a horvátokkal Belgium és Luxemburg ellen léphet pályára, a spanyol Imanol Garciandia az olaszok és a lettek ellen őrizheti meg szegedi jó formáját. Az izlandi Janus Smárasonra Bosznia és Hercegovina ellen otthon vár meccs szerdán, majd vasárnap délután Tbilisziben Georgiával szemben. Az osztrák csapat Sebastian Frimmellel a soraiban Törökországgal és Svájccal mérkőzik meg az Eb-selejtezők idei nyitó hetében.

Csonka kerettel készül a Pick Szeged

Az elmúlt hetekben sérülés miatt Magnus Abelvik Röd és Lazar Kukics is több meccset kihagyott. Egyikük sem utazott haza a nemzeti csapathoz. Szegeden készül ezen a héten Mikler Roland, Nagy Martin, Szilágyi Benjámin, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, William Bogojevic és Marin Jelinic is. Nekik a két másodedző, Jonas Källman és Kárpáti Krisztián vezényel tréninget, de előtérbe kerülnek most az erőnléti edzések súlyzóval, illetve futások az újszegedi ligetben Répásy István erőnléti edző elvárásai alapján.

Jövő hétfőn viszont visszatérnek a válogatottaktól a játékosok Szegedre Michael Apelgrennel együtt. Onnantól a fókuszban a címvédő Veszprém elleni bajnoki rangadó lesz, amelyet jövő szombaton 18 órától rendeznek a Pick Arénában.