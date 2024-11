Csütörtökön vált hivatalossá, hogy elhagyja a Csurgó csapatát Fekete Gellért. A Pick Szeged 20 éves beállója a nyáron, kölcsönbe került a somogyi klubhoz, ám nyolc mérkőzést követően távozott onnan.

A Pick Szeged fiatal beállója, Fekete Gellért Balatonfüreden folytatja.

Fotó: Karnok Csaba

Az OTP Bank-Pick Szeged most hivatalos honlapján jelentette be, hogy Fekete Gellért a folytatásban a Balatonfüred csapatában szerepel majd, szintén kölcsönben. A klub kitér rá, a ma 18 órakor kezdődő Gyöngyös–Balatonfüred mérkőzésen Fekete Gellért már pályára is léphet új csapatában.

A Tisza-parti klub a mai napon másik játékosával kapcsolatban is bejelentést tett, hiszen William Bogojevic a német Lipcséhez igazolt.