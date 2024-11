Sostaric hibáit is elbírta a csapat

Tőle szokatlan módon, Sostaric a negyedik lövését hibázta el egy lerohanás végén. Késett a szegedi vezetőgól, de nem maradt el. Garciandia szállította, majd még Bodó és Mackovsek is megtoldotta, így egy hat–nullás sorozattal 31–28-ra lépett el a Szeged az 53. minutumra.

Óriási izgalmak

Idegőrlő hajrá következett, amelyben másfél percen át kettős emberhátrányban kézilabdázhatott a Szeged. Ezt is sikerült átvészelni, Tobias Thulin újabb fontos bravúrokat jegyzett, miközben Kukics a Veszprém után a Kielce ellen is elképesztően fontos pillanatban talált be. 31–32-t követően már csak a kékek találtak be, háromszor, így idegenben is legyőzték a Kielcét.

Elrontották a hazaiak ünnepét

Elrontották Bodóék a Kielce ünnepét, amely a meccset megelőzően a 2016-os Bajnokok Ligájában a trófeát jelentő gólt szerző Julen Aginagaldét köszöntötte. Igazi csapatmunkával hozta el a két pontot a Szeged Kielcében, amely legközelebb szerdán 18.45-től a Kolstad vendége lesz a BL-ben.

Industria Kielce–OTP Bank-Pick Szeged 31–35 (19–17)

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 8. forduló. Kielce, Hala Legionów. Vezette: Boricsics, Markovics (szerbek).

Kielce: Walach – MORYTO 7/2, Maqueda 2, Olejniczak, KARALJOK 4, Ig. Karacic 2, Nahi 3. Csere: Mestric, Cordalija (kapusok), T. GEBALA 4, Monar 2, Kounkoud 1, A. DUJSHEBAEV 6, D. Dujshebaev. Vezetőedző: Talant Dujshebaev.

Szeged: Mikler – Sostaric 6/2, Röd 1, KALARAS 2, Mackovsek 5, SMÁRASON 3, Frimmel 2. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 4, Kukics 2, Toto, BODÓ 2, Jelinic 1, Garciandia 2, SZILÁGYI 5/4. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 2/2, ill. 8/6.

Kiállítás: 10, ill. 8 perc.