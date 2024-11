A szegedi mérkőzéssel ellentétben Trondheimben már ott volt a Kolstad keretében, sőt, a kezdőcsapatában Sander Sagosen, amire nyitott védekezéssel reagált a Pick Szeged. A magyar együttes legerősebb összeállításában szerepelt, míg a hazaiaktól továbbra is hiányzott Göran Johanneessen.

Ismét több jó teljesítmény akadt a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában, köztük ott volt Janus Smárason (a labdával) is.

Fotó: Ida/TittMelhuus

Vendégszempontból jól kezdődött a mérkőzés, Sostaric hetesével és Smárason duplájával négy perc után 1–3 állt a táblán. Röd kétperces kiállítása alatt ledolgozta a különbséget a norvég bajnok (3–3), átvenni viszont nem tudta a vezetést.

A két kapus közül Mikler Roland kapta el hamarabb a fonalat, de ezt nem tudta igazán kihasználni támadásban a Szeged. Noha rendszerint vezetett, ezért alaposan megizzadt a hibák miatt. A 14. percben pár pillanat erejéig először mutatott az első félidő során háromgólos különbség (4–7) az eredményjelző.

A hét a hat elleni játék a titkos fegyver

A 21. minutumban 10–10-nél Lyse bombagóljával utolérte a Kolstad a Szegedet. A hajrára viszont jöttek a hét a hat elleni támadások Bodóéktól, az első három pedig hibátlanul sikerült. 16–13-ról viszont felzárkóztak a hazaiak, köszönhetően Tisza-parti eladott labdáknak. Bánhidi viszont három labdájából hármat értékesített, de potyogtak a norvég üres kapus gólok, így a szünetben csak 17–16-ra vezettek a kékek.

Brusztolt a Pick Szeged a négygólos vezetésért

A 34. percben a meccsen harmadszor támadott a négygólos különbségért a Szeged. Ahogy 7–4-nél és 16–13-nál, úgy 19–16-nál sem jött össze. Rossz periódusában is erősek maradtak mentálisan Michael Apelgren tanítványai, így hamar visszaállt a közte három. Frimmel pedig a pocsék szegedi formája (1/6) után idegenben már jobb százalékban (6/7) mattolta a világ egyik legjobb kapusának számító Torbjörn Bergerudot.

A 45. percre sikerült kibrusztolni a négygólos szegedi vezetést. Fontos Bodó- és Smárason-gólok után Sostaric második sikeres büntetőjével 28–32 állt a táblán két és fél minutummal a vége előtt.

Remek hajrá

Minden jól alakult a végén, kérészéletű ötgólos előnynek is örülhetett a Szeged, de ami ennél is fontosabb a gólparádés hajrá befejeztével a két pontot is megünnepelhették egy körtánccal Jérémy Totóék, 33–36. Sikerült visszavágni a fájdalmas vereségért, először győzött Trondheimben a Tisza-parti alakulat.