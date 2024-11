Legerősebb összeállításában léphet pályára szerdán este a trondheimi Spektrum Aréna küzdőterén a Pick Szeged. A Tisza-partiakra hosszú utazás várt, így már hétfőn délelőtt elindultak a szerda esti mérkőzésre. Szeged-Ferihegy-Oslo-Trondheim útvonalon érkeztek meg hétfőn késő este, majd kedden reggel már közös videózás szerepelt a magyar csapat programjában. Ma este pedig a mérkőzés helyszínén edz a csapat.

Gleb Kalaras (a labdával) világklasszis védővé ért a Pick Szeged csapatában, de egyre több gólt is szerez támadásban. A Kolstad ellen itthon egyszer talált be.

Fotó: Karnok Csaba

Van miért visszavágni. A Kolstad és a Szeged az előző idényben találkozott először tétmérkőzésen. Norvégiában 37–24-re nyertek a hazaiak. Bár ezért egy 29–27-es győzelemmel itthon visszavágott a Szeged, a valódi reváns az lehetne, ha holnap este idegenben is visszavágnának Bodó Richárdék. Pláne azok után, hogy október 24-én a Csurgó elleni bajnoki vereség után a Kolstad nyerni tudott a Pick Arénában 29–27-re. Azóta viszont már újból erőre kaptak a Tisza-partiak, megnyerték a szuperrangadót a Veszprém ellen, de Kielcéből is fontos két ponttal térhettek haza.

A Pick és a Kolstad szegedi mérkőzéséről három norvég klasszis hiányzott. Közülük kettő, hazai oldalon Sander Sagosen, a vendégeknél pedig Magnus Abelvik Röd szerdán már ott lehet a pályán, Göran Johanessen viszont továbbra is rehabilitációját tölti. Mivel William Bogojevics Lipcsébe igazolt szezon közben a Tisza-partiaktól, felszabadult egy hely a BL-meccskeretben, amelybe most Rea Barnabás került be.

A Pick Szeged jobbszélsője az élen

A Bajnokok Ligája góllövőlistáját 68 találattal Mario Sostaric és Kamil Syprzak (PSG) vezeti. A Kolstad legeredményesebb játékosa a jobbátlövő Magnus Söndená 37 góllal.

– Közönségszórakoztató és kemény mérkőzésre számítok. Erős csapat idén a Pick Szeged, de ahogy Szegeden, úgy itthon is nyerni szeretnénk ellenük. Ehhez kiváló védekezésre lesz szükségünk az első másodperctől az utolsóig, valamint a futócipőnkre – utalt ezzel arra az európai szövetség (EHF) honlapján Sander Sagosen, a Kolstad klasszisa, hogy minél több gyors lerohanást szeretnének majd vezetni a szegediek ellen a jó védekezésüknek köszönhetően.