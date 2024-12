Trondheim után Siófokon lépett pályára a Pick Szeged. Mikler Roland, Bánhidi Bence és Sebastian Frimmel úgy kapott pihenőt Michael Apelgren vezetőedzőtől, hogy keretbe sem került, míg Mario Sostaric átöltözött és bemelegített, pályára végül nem lépett.

A Pick Szeged védekező specialista beállója, Gleb Kalaras négy lövéséből kettőt értékesített a NEKA elleni bajnokin.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

A rutinos játékosok távollétében négy fiatal, Nagy Martin, Rea Barnabás, Balogh Dániel és Szepesi Zsombor is lehetőséget kapott. Az első tíz percen kissé meglepte a NEKA a Szegedet, ennek köszönhetően már három góllal is vezetett. A 10. minutumban 7–7-nél érték utol a vendégek a hazaiakat. Mackovsek-gólokkal fordítottak, negyedóra játékot követően 9–11 állt az eredményjelzőn. Jött egy nyolcperces hazai gólcsend, ami alatt 17–10-re léptek el a szegediek. Ez a különbség a szünetig már nem változott, 13–20.

A fiatalokkal sem torpant meg a Pick Szeged

Tobias Thulin remekelt a Pick kapujában. Tizenhét védésével a 37. percben 49 százalékos védési hatékonysággal hagyta el a pályát. Az őt váltó Nagy Martin is jól szállt be, négy hárításával 33 százalékon zárt. Rea, Balogh és Szepesi is nagyjából egy félidőt játszott, gólokat lőttek.

Már a 35. percre kialakult a győztes különbség, hetedik sikerét aratta a Szeged a NEKA ellen Szilágyi és Toto gólerős játékával.

Michael Apelgren: – Kemény hetünk volt a sok utazás miatt, ráadásul a NEKA remekül kezdett, megnehezítette a dolgunkat. Gyorsak voltak, a maximumon pörögtek, kellett egy kis idő, mire megtaláltuk a megoldást a játékukra, de onnantól kontrolláltuk a bajnokit. Büszke vagyok a fiatalokra, sokat játszottak, jól teljesítettek, megmutatták, hogy lehet rájuk számítani.

NEKA–OTP Bank-Pick Szeged 26–36 (13–20)

Férfi kézilabda NB I., 11. forduló. Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Bíró, Kiss O.

NEKA: PODOBA – Szücs 1, KATHI 7, TÓTH L. 4/1, Zakor 2, Gazsó 3, Molnár R. 1. Csere: Győri (kapus), Kovács T. 1, Tárnoki 1, Bali 1, Pintér, Eklemovic M. 2, Csanálosi 2, Kanyó 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Szeged: THULIN – SZILÁGYI 9/2, Garciandia 3, TOTO 6, Mackovsek 2, Jelinic 3, Kukics. Csere: Nagy M. (kapus), Abelvik 3, Smárason, Kalaras 2, Bodó 3, Szepesi 1, REA 3, Balogh D. 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 2/1, ill. 2/2.

Kiállítás: 0, ill. 4 perc.