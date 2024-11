533 nap után ismét legyőzte a Pick Szeged a Veszprémet. Kilenc elvesztett szuperrangadó után győzött ismét a Tisza-parti alakulat, amelynek kispadján a Michael Apelgren, Jonas Källman páros megnyerte az első mérkőzését az örökrivális ellen.

Lazar Kukics gólja a végén elengedhetetlen volt a Pick Szeged győzelméhez a Veszprém ellen.

Fotó: Karnok Csaba

7483 szurkoló előtt előtt a védelmek dominanciájával indult a szuperrangadó. Tíz perc játékot követően 4–3 állt az eredményjelzőn. Három védéssel indított Mikler Roland a szegedi kapuban, ráadásul ezek közül az egyik Descat hétméterese volt. Smárason remekül irányított, bár a befejezésébe hiba csúszott, ugyanakkor a másik oldalon Remili is több hibával kezdett.

Izgalmas percek a szünet előtt

Napjainkra már a világ egyik legjobbjának számít a posztján Mario Sostaric, akinek a harmadik találata után a 14. minutumban már 6–3-ra vezetett a Szeged. A 22. percben 9–6-nál is háromgólos különbséget mutatott a tábla, ami után a szezon közben visszatért Aron Pálmarsson duplájával, valamint Remili feljavult átlövőjátékának köszönhetően néhány 10–9-re és 11–10-re már a Veszprém vezetett. Az utolsó két percben viszont Kukics parádés egyéni megmozdulásaival fordított a Pick, szünetre viszont 12–12-vel mehettek a csapatok.

Fabregas borsot tört a szegedi védők orra alá

A 34. percben 14–14-nél mutatott utoljára döntetlent a Pick Aréna eredményjelzője. Smárason fontos góljai mellett Thulin hetes hárítása ugrasztotta talpra a hazai szurkolótábort, amely ismét csodálatos hangulatot teremtett a hamarosan negyedik születésnapját ünneplő létesítményben. Akár nagyobb különbséggel is elléphetett volna a Szeged, de védekezésben nem találták az ellenszert Fabregas beállójátékával szemben, így szorosan tartották magukat a vendégek.

A Pick Szeged kevesebbet hibázott a végén

Az utolsó tíz minutum 23–20-ról kezdődött, Mikler óriási védése után pedig Toto növelhette volna először négyre a különbséget, de belelőtte Corralesbe a labdát. Izgalmas hajrá jöhetett így, két és fél perccel a vége előtt viszont Totót piros lappal állították ki a játékvezetők videózás után, Remilit találta arcon. Ebből a Szeged tudott még erőt meríteni, Smárason az üres kapura rohanó veszprémi játékost blokkolta, de Mikler is védett még bravúrral, támadásban pedig Kukics és Bodó talált be kulcspillanatban. Az örömünnep előtt még Garciandia is betalált, a vége 28–24, másfél év után ismét nyert a Szeged a Veszprém ellen.