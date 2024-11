A korábbi labdarúgó elmondta, a következő bajnokságban nem szerepeltek már igazán jól, de ebben közrejátszott az edző, Reményik László tragikus, fiatalkori halála. Azután már csak az volt a céljuk, hogy bent maradjanak a profi ligában, ebben Kalocsai Géza nyújtott segítséget. 1980-ban jött egy nagy vérátömlesztés, és Rábai László lett az edző.

– Akkor még úgy tűnt, hogy egy sikeres csapatnak az alapjait lehet letenni, de már egy más szellemiség uralkodott. 1981-től kezdve nem volt sikeres a profi ligában való bent maradási kísérlet, 1982-ben ki is esett a csapat. Azt lehet mondani, hogy az 1978 és 1982 közötti időszak volt a Dózsa aranykora. Nagyon jó kollektíva volt, és ez abban is megmutatkozik, hogy mindig, így 45 év elteltével is le tudunk ülni, sőt nagy szeretettel köszöntjük egymást. Hiányzunk egymásnak, de nem csak akkor, amikor kimentünk megünnepelni az

ezüstérmet, hanem utána is, például beneveztünk kispályás bajnokságba is Szegedi Dózsa öregfiúk néven, és évekig játszottunk a SZAK öregfiúkkal vérre menő küzdelmet. Nyilvánvaló, hogy azok akarnak, szeretnének egymással találkozni, akiknek van mire emlékezni. Utólagosan visszaemlékezve életemben nem gondoltam volna, hogy a Szegedi Dózsában ilyen jól érzem magam, de nem csak az számít, hogy milyen bajnokságban játszik egy csapat, alacsonyabb szinten is jól érezheti magát a labdarúgó – vélte Pipicz Lajos.