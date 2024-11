– Amikor idén nyáron Kecskemétre kerültem, elszakadt egy hajlítóizmom, közben Diósgyőrben játszott a csapatom, én pedig Gáborral együtt elutaztam Miskolcra. Ez nem rövid túra, az M3-ason dugóba is kerültünk, így volt időnk beszélgetni. Ekkor került szóba Gábor sérülése révén, hogy van egy eszköz, amely a rehabilitációban segít, viszont nagyon macerás a beszerzése, a bérlése, a Szegedre juttatása, pedig az élsportban kézen fekvő a használata. A kluboknál mindketten megkaptuk ezeket a kezeléseket, de a hétköznapi emberek, akiken nagyon sokat segíthetne, nem igazán juthatnak hozzá. Jól átgondoltunk mindent, majd elindítottuk a folyamatot, most pedig már készen állunk arra, hogy segítsünk a szegedi üzletünkben. Ezek orvosi segédeszközök, amelyekkel sok mindenen tudunk segíteni, ráadásul az édesapám, Papp Róbert erőnléti edző is készen áll a támogatásunkra. Nem orvosok vagyunk, nem állítunk fel diagnózist, viszont bárkinek segíthetünk, nem csak élsportolók, hanem hétköznapi problémákkal küzdő emberek is nyugodtan fordulhatnak hozzánk – nyilatkozta Papp.

– A gépek kezelését megtapasztaltuk, majd magunkévá tettük. Nálunk jobban talán senki sem tudja, melyik gép miért hasznos. Nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy bárki is használja a gépeinket – vélte Vágó.

– Elsősorban még labdarúgók vagyunk, ám ez egy olyan dolog, amely egyszer önműködő lehet. Adtunk egy esélyt magunknak, a futballon kívüli időnket rászánjuk, és még azért ez a B verzió, de fontosnak tartjuk – tette hozzá végül Papp Milán.