A harmadik napon is gyarapították az eddigi éremkollekciót a Csongrád-Csanád vármegyei úszók a kaposvári rövidpályás úszó ob-n. Pádár Nikolett és Ugrai Panna 200 méter gyorson versenyzett előbb, és a szegediek úszója megszerezte első aranyát az országos bajnokságon, és megvédte címét ezen a távon – ugyanitt Ugrai Panna lett a második aki kicsivel több mint egy tizeddel maradt el Pádártól.

– Egy hónapja kezdtem újra az edzéseket, eddig állóképességi munkát végeztünk, az edzőm mondta is, hogy 1:56 környéke a reális, ehhez képest sikerült 1:55-öt jönnöm, szóval szerintem ez biztató, és még most jön a gyorsítás. Nagyon jó csata volt, a többieknek is jól ment, Panna is nagyon jó, szóval örülök, hogy sikerült nyernem – nyilatkozta Pádár Nikolett.

Pádár Nikolett arany-, Ugrai Panna ezüstérmes a rövidpályás úszó ob-n 200 méter gyorson.

Fotó: Derencsényi István, Magyar Úszó Szövetség

A Hód Úszó SE sportolója azonban így is szerzett egy aranyérmet pénteken, 50 méter pillangón ugyanis magabiztos versenyzéssel győzött, így már a negyedik aranyérmét nyerte Kaposváron.

– Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy úszhattam az olimpián, az óriási nyugalmat adott. Így teljesen más edzeni, készülni, tudni azt, hogy nekem is sikerült az, ami sok más jó úszónak, ez magabiztosságot is adott – talán ez is látszik most ezeken az eredményeken. Amikor több számot úszom, valahogy sokkal jobban belelendülök a versenyzésbe, ezért is megy most ennyire jól – összegzett Ugrai Panna.