Ez a meccs nem a helyzetekről, a gólokról, a pontokról szólt. Sokkal inkább egy ember életéről, amely mindennél fontosabb. A magyar válogatott pályaedzője, Szalai Ádám a mérkőzés 8 percében rosszul lett, majd negyedóráig állt a játék, amíg a mentősök stabilizálták az állapotát és szállításra előkészítették.

A magyar kispadot állják körül a csapat tagjai, amikor Szalai Ádám pályaedzõt ápolni kellett. Fotó: Koszticsák Szilárd

Szalai Ádám: jól vagyok

A stábtagok és cserejátékosok azonnal körbeállták a területet, hogy a kamerákat távol tartsák a drámai pillanatoktól, még egy holland futballista is segített ebben. Amíg a mentősök dolgoztak, addig egy fehér ponyva is érkezett, hogy még jobban takarják az életmentés pillanatait.

A korábbi 86-szoros magyar válogatott támadóról ezt írta ekkor a magyar szövetség az X-en: Szalai Ádám a Hollandia–Magyarország mérkőzés első perceiben rosszul lett, állapota azonban stabil, eszméleténél van. Percekkel ezelőtt mentővel elszállították az egyik amszterdami kórházba kivizsgálásra.

Az éjszaka aztán Szalai Ádám is jelzett az érte aggódóknak, és annyit közölt: Köszönöm a rengeteg üzenetet, jól vagyok!

Folytatás 11-esekkel

A meccs ezután hazai büntetővel folytatódott, amelyet Weghorst értékesített. A magyar együttes nem tört össze, újabb ziccert dolgozott ki, azonban Sallai pontosan a holland kapus kezébe fejelte a labdát. Innentől kezdve viszont egyértelmű fölénybe került a holland csapat, sorra dolgozta ki a helyzeteket, Dibusznak hol kisebb, hol nagyobb bravúrokkal kellett hárítania.

Amikor már úgy tűnt, a magyarok megússzák az első félidőt újabb kapott gól nélkül, akkor másodjára is tizenegyeshez jutottak a hazaiak, akik így megduplázták az előnyüket. A magyar csapat a folytatásban is többnyire védekezésre kényszerült, de védői remek teljesítményt nyújtva állták a sarat, sok lövést blokkoltak. Persze az összeset nem, Weghorst 18 méteres, bal felső sarok felé tartó próbálkozása a keresztlécen csattant. A magyarok ebben a periódusban már csak elvétve vezettek gyors ellentámadásokat, de egy ilyenből Szoboszlai Dominik helyzetbe került, azonban a bal sarok mellé fejelt. Ezt leszámítva továbbra is a hollandok irányítottak, Dibusznak többször is védenie kellett, azonban Dumfries hajszálpontos lövésével szemben már a Ferencváros kapusa is tehetetlennek bizonyult. A narancsmezesek a biztos előny birtokában sem álltak le, igyekeztek kiszolgálni a közönségüket, így Dibuszt továbbra is elhalmozták lövésekkel, de a kapus bírta a sorozatterhelést. A kegyelemdöfést végül a csereként beállt Koopmeiners gyönyörű fejese jelentette, de ha Dibusz nem véd ennyire fantasztikusan, akkor a mérkőzés akár nagyobb különbségű hazai sikerrel is zárulhatott volna, mert a hátralévő időben is legalább két-három nagy hárítása volt.