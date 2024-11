Elérkezett a záróra a labdarúgó NB II.-ben, az utolsó, 15. fordulót rendezik ugyanis a 2024-es évben a másodosztály csapatai számára. A Szeged-Csanád GA a hazai pályán zárhatja le az évet – teheti mindezt úgy, hogy a mezőny egyetlen csapata, amely nem szenvedett vereséget hazai pályán. Tegyük hozzá, a vasárnap 17 órakor kezdődő, Budafok elleni találkozó lesz mindössze a hatodik hazai meccse ebben a szezonban a csapatnak, ám az eddigi hazai mérlegre nem lehet panasz.

A téli szünet során eldől, ki irányítja a folytatásban a Szeged-Csanád GA-t.

Fotó: Török János

Az edzőkérdés is hamarosan eldőlhet a Szeged-Csanád GA-nál

Vasárnap az a Budafok lesz a Tisza-partiak ellenfele, amely csak egy ponttal gyűjtött kevesebbet a szegedieknél, legutóbbi négy mérkőzésén pedig nyeretlen maradt. Nagyon nem mindegy, hogy egy csapat milyen szájízzel vonulhat a téli pihenőre, hiszen a szezon csak hetven nappal később, február 9-én folytatódik majd. Mindezek mellett a Szeged-Csanád GA szempontjából azért is fontos lehet az utolsó idei meccs, mert az előtte álló hét csapat közül hat is egymás ellen játszik majd, vasárnap ugyanis Szentlőrinc–Kozármisleny, BVSC–Soroksár és Kazincbarcika–Kisvárda mérkőzéseket is rendeznek, a tabella sűrűsége miatt pedig egy újabb hazai sikerrel akár a dobogó közelében is tölthetnék a telet Márkvárt Dávidék.

– Ki kell javítanunk a múlt heti kisiklást. Nemcsak az eredményt, hanem a mutatott játékot is. Hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem – mondta a klub honlapján Simon Ádám, a Szeged-Csanád GA megbízott vezetőedzője, akinek sorsa a téli szünet egyik nagy kérdése lehet majd, hiszen Michael Boris távozását követően megbízott edzőként vette át a gárda irányítását, az őszi szezon végeztével pedig bizonyára hamarosan pont kerül majd arra a kérdésre is, ki irányítja a folytatásban a Szeged-Csanád GA-t.