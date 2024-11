A Szeged-Csanád GA remek sikerrel mehetett el a kéthetes szünetre, hiszen az akkor még éllovas Kisvárdát legyőzte 2–1-re. Most következik megint egy olyan meccs, amely rangadónak számít.

A Szeged-Csanád GA védője, Tóth Bence (jobbról) bízik a sikerben. Fotó: Török János

Szeged-Csanád GA: fontos derbi

A Szeged és a Vasas közötti mérkőzések mindig rejtenek egy kis pikáns hangulatot főleg a szurkolók körében. Elég, ha csak az 1989-es NB I.-es osztályozó párharcot említjük, amikor a volt Etelka sori stadionban a Vasas egy értékesített 11-es góllal maradt az első osztályban, pedig egészen a meccs végig a hazaiak voltak a feljutók.

A mérkőzésről a klub honlapjának így nyilatkozott Simon Ádám megbízott vezetőedző: – Fontos derbi ez számunkra. Megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni, célunk a három pont megszerzése.

A szegedi keretben több olyan játékos is található, aki több szezont is eltöltött a Vasas kötelékében. Ilyen például Szilágyi Zoltán, aki 2022 nyarán éppen a Fáy utcai alakulatból érkezett a Tisza partjára, vagy Márkvárt Dávid, aki pedig 2023 nyarán hagyta el a Vasast a Szegedért. De ide tartozik Tóth Bence is, aki lapunknak nyilatkozott a pénteki edzés előtt.

– Jól telt el a két bajnoki közötti két hetes szünet, a hangulatra sem lehetett panasz, és ilyenkor lehet még keményebb edzéseket tartani, amely meg is történt. Emellett odafigyeltünk a regenerációra is, azaz a Vasas elleni meccsre teljesen frissek vagyunk. Kemény, nehéz mérkőzésre számítok, ám mivel felkészültünk az ellenfélből, így mindenképpen a győzelem lebeg a szemünk előtt. Ez összejöhet, ha szervezetten játszunk, éppen úgy mint a Kisvárda ellen. Nem vagyok izgulós típus, ez is ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a többi, még ha voltam is a Vasas játékosa. Várom a találkozót – mondta az egyszeres válogatott Tóth Bence.

Visszafelé is működik egyébként a dolog, hiszen Ódor Máté a szegedi színeket cserélte fel piros-kékre.

A Szeged-Csanád GA eddig 12 másodosztályú bajnoki mérkőzést játszott a Vasas együttesével. A mérleg: 7 angyalföldi siker, 2 döntetlen és 2 Szeged-győzelem. Az előző szezonban Szegeden emlékezetes mérkőzésen a hazaiak 4–3-ra nyertek, míg Budapesten 0–0 lett a végeredmény, azaz veretlen maradt a Tisza-parti alakulat 2023–24-ben az angyalföldiekkel szemben.