A Szeged-Csanád GA együttese az előző fordulóban hátrányból felállva ért el döntetlent a Honvéd otthonában – ez mondható jó eredménynek, ha azonban a sok döntetlent nézzük, már egyáltalán nem az. Ezt neheztelte Simon Ádám megbízott vezetőedző is, aki az éllovas Kisvárda elleni kezdőből kihagyta Haris Attilát, míg a vendégek nem változtattak a legutóbbi, Békéscsaba elleni kezdőjükön. Ott volt így a szegediek korábbi játékosa, Bíró Bence is.

A Szeged-Csanád GA játékosa, Palincsár Martin (középen) gyakran két kisvárdaival harcolt. Fotó: Török János

Szeged-Csanád GA: fordítás

Jól indult a mérkőzés hazai szempontból, hiszen a 2. percben bal oldali szegedi támadás végén Kurdics Levente beadása után Mohos Barnabás érkezett a 11-es ponton, és fölé fejelte a labdát.

A folytatásban felváltva birtokolta a labdát a két csapat, inkább a Kisvárda volt az, amely magasan védekezett, míg a Szeged a kezdőkör közelében kezdte el a labdaszerzést. A vendégek eljutottak többször is szögletig, ennek eredményeként a 17. percben meg is szerezte a vezetést az éllovas, amikor szöglet után középen Jovicsics érkezett, és fejelt a kapuba, 0–1.

A Szeged jól reagált a gólra, hiszen előbb Novák Csanád csúsztatása után Kurdics éppen csak lemaradt a labdáról a hosszún, majd megint Novák Cs. volt az, aki érkezett középen Gajdos Zsolt beadására, de egy védő megelőzte a támadót. Erre jöett megint egy válasz kisvárdai részről, mégpedig Jasmin Mesanovics lövése után a kapufáról pattant fölé a labda, aztán Mohos rövid felsőbe érkező labdáját kitolta Kovács Marcell.

A 37. percben már ő sem tehetett semmit, amikor Gajdos Zsolt egy előre ívelt labda után a védők és a társak mögött érkezett, és estében a kapuba belsőzte a labdát, 1–1. Még a szünet előtt emberelőnybe került a hazai alakulat, amikor Osztrovka Maxim pirosat kapott.

És a csattanó a félidő végén: Mohos buktatásáért 11-es járt, amelyet Novák Cs. értékesített, 2–1.

A mozgalmas első félidő után a Kisvárda szinte csak a szabadrúgásokban és a hatalmas bedobásokban bízhatott, a Szeged pedig nem siettette a játékot.

Az 59. percben szerencséje volt a hazaiaknak, amikor Cipetics Branimir balról befelé érkezve telibe lőtte a bal oldali kapufát. Volt lehetősége Papp Áronnak is, aki szájsérülés miatt mindössze kilenc percet tölthetett a pályán, illetve Mohosnak, valamint Varga György Balázsnak is, utóbbinak nem is egy.