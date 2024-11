A Szeged-Csanád GA most bánhatja igazán az elhullajtott pontokat. Nyilván minden mérkőzés más és más, de amit a csapat a labdarúgó NB II. 13. fordulójában produkált, amiatt abszolút ezt kell mondanunk. A meccs előtt még éllovas Kisvárda érkezett a Szent Gellért Fórum közönsége elé, és hiába vezetett, a hazaiak megfordították a mérkőzést, és nyertek 2–1-re.

A Szeged-Csanád GA támadója, Novák Csanád fontos és győztes gólt szerzett a Kisvárda ellen. Fotó: Török János

Szeged-Csanád GA: izgulós vég

– A Kisvárda egy szöglet után szerezte meg a vezetést, ám sikerült szintén egy pontrúgást követően egyenlíteni, aztán egyértelmű volt a kisvárdai játékos második sárga lapja. A 11-es esetében azt gondolom, adtak már meg ellenünk ennél kevesebbért is büntetőt. Ez most adható volt. A második félidővel kapcsolatban van hiányérzetem, de nagyon örülök, hogy győztünk annak ellenére is, hogy akadtak helyzeteink, azokkal lezárhattuk volna a meccset, amely végig izgulós volt. Az edzőnk azt kérte tőlünk, hogy olyan szellemiségben futballozzunk, mint amilyen személyiség ő volt: menjünk, hajtsunk, ne adjuk fel, sok párharcot nyerjünk. Egymásért harcoltunk, kisegítettük a másikat, ott volt mindig valaki, aki becsúszott, elrúgta vagy elfejelte a labdát. Örülök, hogy betaláltam, még ha csak 11-esből is, de azt is értékesíteni kell. Jókor, a szünet előtt jött ez a találat, így a pihenő alatt megbeszéltük a teendőket, rendeztük a sorokat, majd lehetett volna több gólos is a siker. Az ellenfél ugyan eltalálta a kapufát, de az eddig mérkőzések alapján ránk fért már ez a kis szerencsefaktor is – nyilatkozta a szegediek támadója, Novák Csanád.

Az ellenfél vezetőedzője, Révész Attila már nem volt ilyen elégedett – érthetően –, de érdekes dolgot hozott fel témaként. Szerinte ugyanis a Szeged túl agresszíven játszott, és ebben a játékvezető partner volt... A Tisza-parti alakulatról mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy túlzásba esett volna a keménykedésben. És erről tanúskodnak az eddigi fordulókban kapott színes lapok is: a szabolcsi együttesben van 4 (Cipetics) és több 3 (Jovicsics, Körmendi, Martin és Szőr) sárga lapos játékos a keretben a két kiállított (Lippai, Osztrovka) mellett, míg a Szegednél piros lapos még nem volt, 3 sárgás pedig öt labdarúgó (Gera, Haris, Márkvárt, Szilágyi, Tóth B.). Ezen a meccsen mindkét együttesből három-három játékos kapott sárgát, egy vendég pedig pirosat.