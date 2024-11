Nem lehetett egyszerű szembesülni a tényekkel szombatról vasárnap virradó éjjel valamivel fél három után. A Szegedi TE otthonában, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban ömlött a víz mindenhova.

A Szegedi TE otthonában komoly károkat okozott a víz. Fotó: www.sadaweb.hu

Szegedi TE: komoly károk

A Derkovits fasori épületben az öltözők és a mellékhelyiségek felé vezető folyosón, a pályán lévő lelátón mindenhol a víz volt az úr, illetve a büfé területén és a raktárban is, a létesítmény emeletére felvezető lépcső mentén és máshol is pedig a falak árulkodtak arról, milyen munkát is végzett a csőtörés.

Mint Karsai Ferenc, a klub elnöke beszámolt lapunknak, az emeleten lévő tágulási tartály szétdurranása okozta, hogy a nagyjából 10 köbméter víz bejutott az épületbe és elárasztotta a helyiségeket.

– Csúnya munkát végzett a víz, a vasárnap csakis a kármentésről szólt. Szerencsére van biztosításunk, és a gépekben, az elektromos készülékekben nem keletkezett kár. Köszönjük a szállóvendégeknek, hogy gyorsan értesítették a katasztrófavédelmet, nekik pedig a mihamarabbi intézkedést. Egyúttal elnézést kérünk a vendégeinktől a kellemetlenségért. Szerencsére a működésünk nincs veszélyben, a helyreállítás pontos idejét pedig még nem ismerem – mondta lapunknak Karsai Ferenc, az újszegedi teke- és bowlingcentrum vezetője, tulajdonosa.

A Szegedi TE férfi tekecsapat ebben a létesítményben játssza hazai bajnoki mérkőzéseit 2005 óta. A klub azóta Bajnokok Ligáját (4x), világkupát (3x) és Európa-kupát (2x) nyert, itthon pedig immár 15-szörös csapatbajnok a szuperligában. Az aktuális bajnoki szezonban vezeti a tabellát az őszi idény után a címvédő együttes, amely legutóbb a Köfém SC-t győzte le az újszegedi létesítményben.