Nagy volt a riadalom, de szerencsére már elindult a pozitív folyamat a Szegedi TE újszegedi otthonában. Ahogy lapunk is megírta, egy tágulási tartály szétdurrant a teke- és bowlingcentrumban szombatról vasárnapra virradóra, és nagyjából 10 köbméter víz ömlött szét a létesítményben.

A Szegedi TE pályája nem volt veszélyben, megy tovább az élet a létesítményben. Fotó: www.sadaweb.hu

Szegedi TE: minden megy tovább

Azóta villámgyorsan történnek az események, tudtuk meg a klubtól.

– A kárelhárítás megtörtént, a javítási munkákat folyamatosan elvégezzük, ilyenek a festések, de a falnak ki kell száradnia, hogy ezt el tudjuk végezni. De a vendégtérben minden rendben van, a fogadás zavartalanul működik, a motel szállóvendégeinek élete nincs akadályozva. Ugyanez igaz a két pályafelületre is, azaz a teke- és a bowlingpálya is használható, ahogy eddig, a csapat edz, és a mellékhelyiségek is rendelkezésre állnak – mondta Karsai Ferenc, a létesítmény vezetője, a szegedi csapat elnöke.

Eközben a férfi tekecsapat, a Szegedi TE készül az idény utolsó feladatára, mégpedig a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésére, a Raindorf ellen. A Tisza-partiak szombat 13 órakor kezdenek a német Bundesliga szereplője otthonában, a visszavágót december 7-én az újszegedi teke- és bowlingcentrumban rendezik.