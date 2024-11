Küzdelmes mérkőzésen egy negyed után még a Debrecen vezetett 2–1-re. A második negyed elején viszont pillanatok alatt fordított a Szegedi VE. Leinweber Olivér gólt lőtt, labdát szerzett, asszisztot osztott ki, míg Kasza Dániel háromszor is remekül centerezett. Kettejüknek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy egy 7–2-es sorozatnak köszönhetően a nagyszünetben már 8–4-re a Szegedi VE vezetett.

Kürti Dominik a jó védekezés mellett két góllal vette ki a részét a Szegedi VE sikeréből a Debrecen ellen a férfi vízilabda OB I. 11. fordulójából rendezett mérkőzésen.

Fotó: Török János

Jól menedzselte a különbséget a Szegedi VE

Szorosabb, küzdelmesebb harmadik negyed követte a másodikat, de ebben is nőtt a különbség a szegediek javára. Öt másodperccel a vége előtt Nagy Márton és Macsi Patrik kapott cserés kiállítást a játékvezetőktől, utóbbi azonban orvosi ellátásra is szorult, a hasát fájlalta. Néhány perc kényszerszünet után 11–7-ről kezdődött az utolsó nyolc perc.

Kozmetikázták a végeredményt

A debreceni kapus, Krémer Balázs bravúrjaival indult az utolsó negyed. Három nagy védést is bemutatott, miközben háromgólosra csökkent a különbség. Hazai szempontból éppen emiatt a legjobbkor védett két labdát is Danka Benedek, a harmadik pedig a keresztlécen csattant, majd Kürti Dominik talált be. Két és fél perccel a meccs vége előtt 12–9-nél kért időt másodszor a szegedi tréner, Kiss Csaba. A végén még egy debreceni gól született, a szegedi győzelem viszont nem forgott veszélyben.

A 12. fordulóban szombaton 11.30-tól az UVSE vendége lesz a Szegedi VE.

Nyilatkozatok: