Néhány nap híján egy éve szenzációs meglepetést okoztak a szegedi női vízilabdázók. Akkor 9–8-ra nyert a Szegedi VE az Eger ellen, így a hevesiek a reváns vágyától fűtve ugrottak medencébe a Tiszavirág Sportuszodában.

Parkes Rebecca (4-es sapkában) sok borsot tört a Szegedi VE védőinek orra alá.

Fotó: Gémes Sándor

A védelmek játszották a főszerepet. Nagyjából három perc elteltével szerezte meg a vezetést az Eger az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, valamint világbajnoki ezüstérmes Parkes Rebecca góljával. Bár vezetni nem tudtak a hazaiak, Bódi és Baksa góljaival nyolc perc játék után 2–2 állt az eredményjelzőn.

Mindössze egy vendéggól született a második negyedben, a harmadikban viszont megerősödött támadásban az Eger és ellépett négy találattal, 4–8. A záró nyolc percben minimálisan nőtt a különbség, a hazai csapat szépen tartotta magát a továbbra is 100 százalékos egriek ellen.

Jövő szombaton 17 órától a III. ker. TVE együttesét fogadják a szegediek a bajnokság hatodik fordulójában.

Nyilatkozatok:

Szabó Tamás, a Szegedi VE vezetőedzője: – Gratulálok az Egernek a győzelemhez, a saját csapatomnak pedig a szezon eddigi legjobban kinéző játékához. Örülök, hogy sokáig meccsben maradtunk, de egy-két védekezésnél azért elcsúsztunk. Komoly hiányérzetem viszont a támadójátékunk miatt akadt, amelyben sokszor nem éreztük az ütemet, de az emberelőnyöket jól megjátszottuk. Az ellenfél kapusa extra lövéseket is védett, remélem, hogy ezek a riválisaink ellen már bemennek majd.

Bódi Fruzsina, a Szegedi VE játékosa: – Mindkét csapatnak gratulálok. Jól kezdtük a mérkőzést, ezt a lendületet kell megtartanunk a számunkra igazán fontos találkozókra ahhoz hogy sikereket érjünk el.

Sike József, az Eger vezetőedzője: – Az előző szezonban vereséget szenvedtünk Szegeden egy ennél erősebb csapattal, mert most Szilágyi Dorka sérülés miatt hiányzott. Most semmiképpen sem szerettünk volna pontot hullajtani itt, ezért éreztem a lányokon az elején egy kicsit görcsösséget. Torma Luca a védéseivel sokat tett a győzelmünkért, ha ő nem véd így, akkor akár még bajban is lehettünk volna. Nem vagyunk még csúcsformában, hiszen nagyjából húsz–huszonöt napja készülünk együtt teljes kerettel. Megígérem, hogy április környékén már sokkal jobb lesz a teljesítményünk.