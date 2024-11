Hetedik alkalommal rendeztek masters úszók számára nemzetközi versenyt Ciprus szigetén. Magyarországot hat egyesület képviselte,közülük a legnagyobb létszámú csapatot a Szentesi Delfin ESC állította ki. Tizenhatan utaztak el Limasszolba.

Tizenhatan képviselték a Szentesi Delfin ESC-t Ciprus szigetén.

Forrás: Szentesi Delfin ESC

A tizenhat szentesi úszó huszonhat egyéni aranyéremmel térhetett haza. Emellé húsz ezüst- és tizenkét bronzérem társult, míg váltóban kettő arany-, három ezüst- és egy bronzérem volt a ciprusi zsákmányuk. Bár a szervezők nem hirdettek pontversenyt, Pólyáné Téli Éva, Kurca-partiak oszlopos tagja úgy vélekedett, valószínűleg a Szentesi Delfin ESC volt a nemzetközi úszóverseny legeredményesebb csapata.

Éremeső Szentesi Delfin ESC-módra

Ami pedig az egyéni eredményeket illeti, mindegyik szentesi úszó begyűjtött legalább egy érmet. A legeredményesebb Brunnerné Palásti Katalin volt, aki hatszor csapott a célba elsőként, ami azt jelentette, hogy amely versenyszámban medencébe ugrott, azt meg is nyerte. Kókai Ibolya négy arany- és egy ezüstéremmel gazdagodott. Berezvai Julianna három-három alkalommal végzett az első, illetve a második helyen, míg Debreceni Beáta háromszor lett első, egyszer pedig harmadik. Pólyáné Téli Éva kétszer végzett az élen, míg négyszer a második pozícióban. Egyaránt két-két aranyérmet nyert Nyéki Anikó, Horváth Roland és Homonnai-Sipos Emese, de jutott neki több is az egyéb medálokból. Kókai László három ezüstérme mellett egyszer elsőként ért célba, akárcsak Sipos István. Ezüst- és bronzérmekkel bővült Kovács Attila, Bocskai Zsófia, Antonjuk Krisztina, Ábel Krisztina és Pólya Sándor gyűjteménye is.

– A verseny mellett jutott egy pici idő a sziget görög és török részének felfedezésére is – kezdte érdeklődésünkre Éva. – Többek között megcsodálhattuk a csipkekészítéséről és finoman megmunkált ezüst ékszereiről nevezetes hegyi falut, Lefkarát, betekinthettünk egy bio olivafarm életébe. Megnéztük a Lala Mustafa mecsetet, mely 1326-tól 1571-ig Szent Miklós katedrálisként szolgált, s csak azután lett mecset, amikor a törökök elfoglalták a szigetet. Sétáltunk Famagusta ókori belvárosában, fantasztikus, megkóstoltuk a világhíres Petek cukrászda süteményeit, fagylaltjait, fogyasztottunk eredeti török kávét. Bebarangoltuk a lakatlan szellemvárost, Varoshát, melyet 1974-ben két nap alatt kellett elhagyni tulajdonosaiknak, és azóta sem térhettek vissza saját ingatlanjaikba. Megismerkedtünk a török-görög konfliktus bonyolult hátterével. Érintettük az angol területeket, érdekes volt látni, hogy a GPS km helyett yardban mutatja a távolságot. Láttuk az Edro III-at, fürödtünk a tengerben. S mindezek közben sok mindent megtudtunk a sziget történelméről, szokásairól. Megismerkedtünk helyi lakosokkal, s kint élő magyarokkal is. – mesélte.