A 18 éves Laluska Bence először volt az SZTE-Szedeák kezdőcsapatának tagja, a fiatal játékosa az Alba Fehérvár otthonában debütálhatott kezdőként az A csoportban. Langley ziccere után épp a fiatal kosaras szerezte az első szegedi triplát, majd Filipovity Márkó is eredményes volt kintről, 6–5. Langley büntetői után Heath, majd Davis is bedobott egy-egy trojkát, 13–6-ra vezetett ezzel a Szedeák. 19–12-es szegedi vezetést követően az Alba egy 9–0-ás sorozattal fordított, így 21–19-nél időt kért Simándi Árpád. Hat pont jött erre válaszképp a Szedeáktól, és nem a védekezés dominált a folytatásban sem, hiszen közel 60 pontot hozott az első negyed, de Anda dudaszós kosarával hárommal a Szedeák állt jobban tíz perc után.

Harminc percen át tartotta magát a bronzérmes vendégeként az SZTE-Szedeák.

Fotó: Karnok Csaba

A második negyedben is tartotta ezt a ritmust a Szedeák, amely teljesen más arcát mutatta, mint a Honvéd elleni hazai mérkőzésen. Heath hármasa után Herndon rátette a bónuszt is a közelijére, így a 14. percben ismét héttel vezetett a Tisza-parti gárda, sőt, a center újabb kosara után már kilenc volt a szegedi előny 35–44-nél. Pillanatok alatt azonban jött három tripla az Albától, és bár volt labdája a kétszámjegyű előnyhöz is a Szedeáknak, így 44–46-nál kért időt Simándi Árpád. Kass büntetőivel először vezetett az Alba a meccsen (50–48), de erre Herndon válaszolt, így egálról jöhetett a félidő utolsó bő egy perce. Davis sarokhármasa viszont egy hétpontos előnyt jelentett az utolsó másodpercekre fordulva, majd Nichols büntetői zárták az első húsz percet: kiváló félidőt produkálva, öt ponttal vezetett a nagyszünetben a Szedeák a tavalyi bronzérmes otthonában, 52–57.

Horne távolija után egy pontra csökkent a különbség, de Heath is szerzett egy triplát, 58–62. A szegediek amerikai játékosának pontjaival tartotta párpontos előnyét a Szedeák, Heath negyedik távolijával öttel állt jobban ellenfelénél a Tisza-parti csapat, 64–69. Az első félidőben mutatott támadójátékot viszont nem tudta folytatni a Szedeák, Vojvoda kosara után már öt ponttal a hazaiak vezettek kevéssel a negyed vége előtt. Thomas triplája után hatpontos hátrányba került a Szedeák az utolsó tíz perc előtt, közel 50%-al dobott kintről az Alba, és harminc perc után 15 triplánál jártak a fehérváriak, 81–75-ről jöhetett az utolsó felvonás.