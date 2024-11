Hatalmas csatában, az utolsó másodpercig nyílt mérkőzésen végül egy ponttal, 78–77-re győzött a PVSK ellen az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I./A csoport 9. fordulójában. A szegediek Jay Heath büntetőivel vették vissza a vezetést a másfél másodperccel a meccs vége előtt, majd Antóni távolija kimaradt, így megmaradt az egypontos előny.

A közönség támogatása rengeteget jelentett az SZTE-Szedeák számára.

Fotó: Karnok Csaba

SZTE-Szedeák: megsérült az amerikai center

– Egy hárommeccses vereség-szériából érkeztünk, a legfontosabb az volt, hogy ma nyerjünk. Huszonhárom percig rendben voltunk, Alan Herndon kiválása rosszul érintette a csapatot, most az a legfontosabb, hogy az ő sérülése mennyire komoly, mert a későbbiekben nagyon-nagy szükségünk lesz rá. Mint ahogy továbbra is szükségünk lesz a közönségünkre, akik egyfajta hatodik emberként átlendítettek bennünket a hullámvölgyön! A válogatott szünetben dolgoznunk kell tovább, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mik az erősségei, és csapatként további győzelmeket gyűjthessünk! Még egyszer köszönöm a közönségnek, elképesztő volt a hangulat! Sok sikert kívánok a PVSK-nak a továbbiakban! – nyilatkozta a meccset követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Polányi Kristóf egymás után három triplát is bedobott, kilenc ponttal járult hozzá a győzelemhez a sérülése után visszatérő, saját nevelésű játékos.

– Köszönöm a szurkolók támogatását, mert lehet, hogy nélkülük nem sikerült volna ma a győzelem! Nem játszottunk jó meccset, végig küzdöttünk és hajtottunk, ami sokat számított. Valahogy a végén össze tudta szedni a csapat a maradék energiáját, és meg tudtuk nyerni ezt a nehéz mérkőzést. Nem csak az én érdemem a három tripla, nagyon jól kiszolgáltak a csapattársaim. Szerencsére a csapattársaimtól és az edzőktől is érzem a bizalmat, arra törekszem, hogy a későbbiekben még több időt tölthessek a pályán – mondta a szegediek játékosa.

– Nagyon jó volt visszatérnem Szegedre, jó érzés volt visszajönni a csarnokba, még ha ezúttal a másik oldalon is ültem, de úgy éreztem magam, mintha otthon lettem volna – kezdte Szrecsko Szekulovics, a PVSK vezetőedzője, aki először tért vissza ellenfélként Szegedre, a szerb szakember irányításával nyert bronzérmet a bajnokságban a Szedeák 2021-ben. – A eredménynek persze nem örülök, nem játszottunk jól. Ahogy Djole is mondta, gyengén dobtunk, lehetőséget adtunk a Szegednek, hogy csináljon egy nagyobb különbséget, futottunk az eredmény után. Nehéz volt visszajönni, de a második félidőben megcsináltuk. Egy ilyen egylabdás meccsen szerencse is kell, ma este ez a Szedeáknál volt meg, gratulálok is nekik a győzelemhez! Nem szabad így indítani egy meccset idegenben, sokkal keményebben kell játszanunk a jövőben. Ma tanultunk, biztos vagyok benne, hogy később javítunk. Gratulálok a Szegednek és Simándi Árpád barátomnak, sok sikert kívánok a szegedi csapatnak! – zárta Szekulovics.