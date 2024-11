Két címvédéssel zárta a rövidpályás úszó országos bajnokságot Ugrai Panna: a Hód Úszó SE sportolója címvédőként várhatta a zárónapi két számát, a 100 méter vegyesúszást, valamint a 100 méter pillangót. Mintegy fél óra különbséggel várt két döntő Ugraira, előbb vegyesen több mint egy másodperces előnnyel nyert Sebestyén Dalma előtt, majd 100 méter pillangón szintén magabiztos versenyzéssel végzett az élen.

Ugrai Panna hat számban nyert Kaposváron, nyolc éremmel végzett az ob-n.

Fotó: Derencsényi István, Magyar Úszó Szövetség

A Hód Úszó SE versenyzője így összesen 8 érmet, közte hat aranyérmet nyert Kaposváron. Bajnok lett 100 méter gyorson, 50 és 100 méter pillangón, 100 méter vegyesen, valamint 50 és 100 méter háton, míg 200 méter gyorson ezüst-, 50 méter gyorson pedig bronzérmet szerzett, ezzel a teljesítménnyel pedig Ugrai Panna lett az országos bajnokság legeredményesebb versenyzője.

– Vegyesen szerettem volna percen belül úszni, végül két tizeddel elmaradtam ettől, de az azért lefogadható. Pillén is nyerni akartam, de a második ötven már eléggé fáradtkásra sikeredett, mégiscsak a sokadik szám volt az utolsó napon – örülök, hogy meglett ez a két aranyérem is. Tényleg jó érzés ennyi győzelemmel zárni egy bajnokságot, és abban a két számban sem volt messze az első hely, de nem szabad telhetetlennek lenni, meg azért bizonyos távokon voltak hiányzók, tehát helyén kell kezelni ezt a sorozatot. Azért ahogy idősödöm, egyre tapasztaltabbá válok, talán ezért is sikerül javulni, meg az edzőmmel is azon vagyunk, hogy egyenletes legyen a fejlődés. Azaz ne legyen valami kiugró szereplés, amit aztán stagnálás követ, vegy esetleg visszaesés, hanem haladjunk lépésről lépésre, és úgy érzem, ezt eddig sikerült megvalósítanunk – nyilatkozta a zárónapot követően Ugrai Panna.

A rövidpályás úszó országos bajnokság ezzel véget ért, Sós Csaba szövetségi kapitány jövő szerdán az M4 Sporton hirdeti ki a Duna Arénában sorra kerülő vb-n résztvevő csapatot. A budapesti világbajnokság december 10-én kezdődik.