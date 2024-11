A Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett sérülést Vágó Levente, a Kecskemét NB I.-es labdarúgócsapatának szegedi játékosa. A 32 éves játékos Eldar Civic-csel vívott fejpárbajt követően maradt a földön, majd kórházba is szállították, ahol kiderült, járomív törést szenvedett, majd a kontrollvizsgálatok eldőlt, műtétre lesz szükség.

Vágó Levente sérülése műtétet igényelt.

Fotó: Török Attila

– Nagy Krisztiánnal megbeszéltük a szabadrúgás előtt, hogy rám fogja felívelni a labdát, én pedig megpróbálom középre fejelni azt. Ez sikerült is, de ugrott velem Civic is, akivel szerencsétlenül találkoztam a levegőben. Akkor már éreztem, hogy most nagyobb a baj, pár percig nem nagyon tudtam, hogy hol vagyok. Az öltözőben aztán az orvosi stáb és a mentősök elláttak, aztán bevittek a kórházba is. Ott felállították a diagnózist, s bár elsőre úgy tűnt, hogy nem kell műteni, a szegedi kontroll során emellett döntöttek az orvosok. A műtéten szerdán túl is estem, a körülményekhez képest jól vagyok – mondta a kecskemétiek honlapján Vágó Levente.

Ami a szegedi labdarúgó állapotát illeti, a folyamatos kontroll határozza meg, mikor térhet vissza az edzésekhez, de nagy eséllyel a januári felkészülés lehet az az időpont, amikor újra ott lehet a csapattársakkal.