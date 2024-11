Tóth Fruzsina, Kolárová Tamara és Dömsödi Dalma is úgy ugrott medencébe Szentesen a BVSC sapkájában, hogy korábban éveket húztak le a hazai csapatban. A meccs viszont igazán Dalmának volt különleges, mivel 14 éves húga, Döniz ellen először játszhatott a felnőtt bajnokságban. Testközelből láthatta a magyar válogatott center, ahogy a negyedik OB I.-es meccsén megszerezte az első találatát az ígéretes tehetségnek tartott fiatalabb testvér.

Esélyeshez mérten kezdtek a vendégek, Kövér-Kis Réka révén 0–2-nél jött az első találat a Valdor Szentes együttesétől, de ezt követően egyértelműen a BVSC akarata érvényesült, masszív előnyt épített fel nyolc perc alatt (1–6).

A Valdor Szentes az első negyedtől eltekintve jól védekezett a BVSC ellen.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A második negyedtől brusztos meccs folyt a vízben, egyre jobban összezárt a szentesi vé­­delem, amely mögött így Füsti Molnár Janka is egyre több védést bemutatott. A nap hárítását a korábbi csapattárs, Dömsödi Dalma ellen, amikor a jobb alsó sarokra tartó büntetőjét hárította. A vége 5–13, az eredménnyel a vendégek, a mutatott játékkal, főleg védekezésben viszont mindkét csapat elégedett lehet.

Tóth Gyula: – Gratulálok a BVSC-nek a győzelemhez. Annak ellenére, hogy idén még nem játszottunk velük mérkőzést, nagyjából azt játszották ellenünk, amire előzetesen számítottam. Igyekeztünk a saját játékunkra koncentrálni. Sajnos a támadásbefejezéseink szörnyűre sikeredtek ma este, akadt több olyan emberelőnyös játékunk is, amelynek a végén lefordulásból a vendégek szereztek gólt. Gratulálok Dömsödi Döniznek is, hogy megszerezte az első gólját a felnőttek között a bajnokságban. Mindent megtett az edzéseken azért, hogy ezen a mérkőzésen játéklehetőséget kapjon. Ő is követ el hibákat, de ez az ő korában, tizennégy évesen teljesen természetes az idősebekkel szemben.

Valdor Szentes–BVSC 5–13 (1–6, 2–2, 0–2, 2–3)

Mol női vízilabda OB I., alapszakasz, 6. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Ádám F., Fodor.

Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 1, Dömsödi Döniz 1, Hnatyszyn, Urvári L., Kövér-Kis 2, Boldizsár R. Csere: Lengyel D. 1, Molnár D., Zöld, Erdélyi, Furák-Szabovik. Vezetőedző: Tóth Gyula.

BVSC: Kakas – Tóth Frida, Mészáros-Farkas 3, Ármai 1, Kolárová 1, Petik 2, Dömsödi Dalma 2. Csere: Bereczki, Dobos Cs., Tóth Fruzsina 1, Kele 2, Nagy L. 1. Vezetőedző: Stieber Mercedes.

Gól – emberelőnyből: 1/10, ill. 2/4.

Ötméteresből: 2/3, ill. 2/3.