Három bajnokságban is az utolsó 2024-es fordulót hozza vármegyei futball előttünk álló hétvégéje. A vármegyei I. osztály az, amelynek csapatai nem pihennek meg a hétvégi fordulót követően, és ebben a bajnokságban még nem dőlt el az őszi bajnoki cím sorsa sem. Igaz, ehhez nagyon közel jár a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely ha megnyeri a ma esti nyitómeccset a Deszk ellen, akkor a többi eredménytől függetlenül be is biztosítja téli elsőségét. Üldözőjére, a Sándorfalvára ráadásul nem is vár könnyű meccs, hiszen a hétvége derbijét vívja az Algyő vendégeként.

Fotó: Török János

A vármegyei II. osztályban a Csongrád már korábban bebiztosította, hogy az élen töltheti az ünnepeket, ám a idei utolsó fordulóban még vár rá egy rangadó a jelenlegi harmadik Mártély ellen. Hogy ki követi majd a csongrádiakat a tabellán, az a hétvégén dől el, hiszen az ötödik Mindszent is egy győzelmen belül van a második SZEOL SC-FK Szegedhez képest.

A III. osztályban az Öttömös sorsa a saját kezében van, ha nyer a Pusztamérges ellen, biztosan őszi bajnok. A IV. osztály Homokháti csoportjában a Mórahalom II., míg a Tisza-Marosban a Kiszombor van hasonló helyzetben.

A vármegyei futball hétvégi programja:

Vármegyei I. osztály

Péntek, 18 óra: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Deszk. Szombat, 13 óra: Szentesi Kinizsi–Makó, Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Balástya–Kiskundorozsma, M-Perfect Home-Algyő–Sándorfalva. Vasárnap, 13 óra: DB Futball Bordány–Hódmezővásárhelyi FC II.

Vármegyei II. osztály

Szombat, 13 óra: Csanytelek–SZEOL SC-FK Szeged, Röszke–Mindszent, Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Mártély, Tömörkény–Baks, UTC–Csengele. Vasárnap, 13 óra: Tiszasziget II.–Ásotthalom, St. Mihály–Algyő II.

Vármegyei III. osztály

szombat, 13 óra: Zsombó–Domaszék, Öttömös–Pusztamérges, Kistelek–Tápé. Vasárnap, 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Szatymaz. 13 óra: Földeák–Forráskút. A Sándorfalva II. és az Apátfalva szabadnapos.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport

Szombat, 10 óra: Balástya II.–Ópusztaszer. 13 óra: Kiskundorozsma II.–Csanytelek II. Vasárnap, 13 óra: Tömörkény II.–Tiszasziget III., Dóc-Sándorfalva SKE–Üllés, Mórahalom II.–Pázsit, Ruzsa–Gyálarét.