Vármegyei I. osztály, 12. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 4–1 (3-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, gyakorlópálya, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Dobó, Minda).

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Nógrádi, Gera, Sándor, Vladul (Kapic, 58.), Botic, Simon, Bakó (Takács, 71.), Dudás (Pataki, a szünetben), Nagy D. (Budai, a szünetben), Ördög (Lajter, 71.). Edző: Bilics Igor.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Heidrich, Rádóczi (Papp Zs., 75.), Ábrahám, Holcsik (Hovanyecz, 83.), Fehér, László, Szekeres Á. (Csizmadia, 61.), Bokányi, Perpauer (Szécsi, 83.). Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Sándor (7.), Dudás (23.), Bakó (28.), Gera (76.), ill. Bokányi (87., 11-esből).

Jók: mindenki, ill. László, Ábrahám, Heidrich.

Bilics Igor: - Csakúgy, mint múlt héten, most is nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe. Koncentráltan, fegyelmezetten játszottunk, ráadásul a védekező és a támadó átmenetekben is jól muzsikáltunk. Jókor szereztük a gólokat, így magabiztos győzelmet arattunk.

Korom Tibor: – Gratulálok a Szeged-Csanád GA-nak a győzelemhez! Nem tudjuk túllépni az árnyékunkat, de játékban egyenrangú ellenfelek voltunk.