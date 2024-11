A tizenkettedik győzelmét is bezsebelte az éllovas Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a vármegyei I. osztályban, amely ezúttal a Makó otthonából távozhatott három ponttal. A Maros-partiak egy megcsúsztatott bedobás után kerültek előnybe, amit Nagy Dániel megindulását követően egalizált a vendégek oldaláról. Paprikássá vált a meccs hangulata, mert a szegedi tizenegyest megelőzően egy szabálytalanságot reklamáltak a makóiak, akik a büntető jogosságát is vitatták, azonban a korábban Makón is játszó támadó, Vladul Stefan belőtte a tizenegyest, amivel nyertek a szegediek.

Dorozsmán szakadt meg a Tiszasziget veretlen sorozata a vármegyei I. osztály 13. fordulójában.

Fotó: Török János

Mögöttük már a Sándorfalva következik a tabellán, miután a Tiszasziget nyolc meccse tartó veretlen szériája véget ért a Kiskundorozsma otthonában lejátszott bajnokin. A hazaiak élesebbek és motiváltabbak voltak ezen a napon, és egy perccel azt követően, hogy egalizált a Tiszasziget, Molnár Ádám fejesével újra előnyben voltak, és megnyerték a meccset. A Sándorfalva viszont nem botlott a Bordány otthonában, a második félidő első felében rúgott gólokkal eldöntötték a találkozót, így megelőzték a tabellán a Tiszaszigetet.

A hosszabbítás pillanataiban lőtt góllal nyert az Algyő a Deszk ellen. A hazaiak ugyan irányították a meccset, de a deszkiek előtt is adódott néhány veszélyesebb lehetőség, az Algyő pedig egy tizenegyest is kihagyott a meccs során. A gólra viszont a legvégéig várni kellett, ekkor a védelemből előretolt Vastag Balázs passzolt be egy kipattanó labdát.

Az alsóházi rangadót a Balástya nyerte meg a Hódmezővásárhelyi FC II. vendégeként, míg Mórahalmon ugyan a nagyobb lehetőségek a hazaiak előtt adódtak, de hiába a több és nagyobb helyzetek, a Szentesi Kinizsi el tudott vinni egy pontot a Mórahalom otthonából.