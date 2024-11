A Deszk elleni győzelmével megszerezte az őszi bajnoki címet a Szeged-Csanád GA II. a vármegyei I. osztályban. A listavezető ellen sokáig jól tartotta magát a deszki csapat, de a bombagólokra már nem volt válasza a vendégeknek. Nem hozott viszont gólt a hétvége kiemelt mérkőzése Algyőn, ahol kezdeményezőbb volt a hazai gárda, ám a legnagyobb lehetőség a vendégek előtt adódott, ám ekkor Heckó bravúrral hárítani tudott. Maradt a 0–0, amely egyik csapat számára sem igazán jó.

Nem hozott gólt az Algyő–Sándorfalva rangadó a vármegyei I. osztályban.

Fotó: Karnok Csaba

Nem tudta viszont kihasználni riválisai pontvesztését a Tiszasziget, amely korán hátrányba került a Mórahalom elleni találkozón. A vendégek egy támadásukat követően nagyon közel álltak a második gól megszerzéséhez, de a kapufa megmentette a Tiszasziget. A hazaiak 1–1-es állásnál büntetőhöz jutottak, viszont kimaradt a tizenegyes, így maradt az 1–1.

Két tizenegyes is kimaradt Szentesen, ahol igencsak hullámzó mérkőzést játszottak. A Kurca-partiak már a tizedik percben emberhátrányba kerültek Kotvics-Varga megmozdulását követően, ám tíz emberrel is vezetéshez jutottak a Makó ellen. A vendégek egy védelmi megingást követően egalizáltak, majd tizenegyeshez jutott a Szentes, ám a kimaradt büntetőt követően jöhetett az ismétlés, mert a labdára robbanó Rostást buktatták – csakhogy az ismétlést is elhibázták a hazaiak. A szinte teljes meccset emberelőnyben játszó Makó végül magabiztos győzelmet aratott.

Egy korai találat döntött Balástyán, egy szöglet után Kis Barnabás maradt üresen, aki higgadtan kihasználta a ziccerét. A későbbiekben több gólt is szerezhetett volna a Kiskundorozsma, de a meccs végül végig nyílt maradt, ám ez az egy gól elég volt a vendégeknek a három ponthoz. Az alsóházi rangadót a Bordány nyerte meg, amely ezzel pontszámban beérte a Balástyát, a Hódmezővásárhelyi FC II. pedig zsinórban a hetedik meccsét veszítette el a bajnokságban.