Eseményekben gazdag meccset vívott egymással a Szentesi Kinizsi és a Makó a vármegyei I. osztály 14. fordulójában: a hazaiak ugyanis már a tizedik percben emberhátrányba kerültek, ám így is megszerezték a vezetést. Erre nem sokkal később válaszolt a Makó, amely végül magabiztos győzelmet aratott a Kurca-partján. Szintén idegenben tudott nyerni a Kiskundorozsma, amely Balástyáról távozhatott három ponttal, miután a harmadik percben egy szöglet után Kis Barnabás maradt teljesen egyedül, és lőtte be ziccerét. Szintén korán került előnybe a Mórahalom is a Tiszasziget otthonában, ám a szigetiek a szünet után egalizáltak - sőt, 1–1-es állásnál büntetőhöz is jutottak, ám kihagyták a tizenegyest.

A vármegyei I. osztály szombati meccsei során egyik hazai csapat sem tudott nyerni.

Fotó: Gémes Sándor

A forduló kiemelt mérkőzése viszont nem hozott gólt, az Algyő és a Sándorfalva mérkőzése főleg párharcokat hozott. A kevés helyzet közül egyszer Heckónak kellett bravúrt bemutatnia, de végül maradt a 0–0 ; érdekesség, hogy a forduló szombati meccsei közül a négy pályaválasztó csapat közül egyik sem tudta otthon tartani a három pontot.

Vármegyei I. osztály, 14. forduló

Szentesi Kinizsi–Makó 1–6 (1-3)

Gólszerzők: Koncz (17.), ill. Vas (19., 35.), Frank (39., 52.), Molnár D. (65.), Beregszászi (71.).

Kiállítva: Kotvics-Varga (10.).

Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 1–1 (0-1)

Gólszerzők: Papp Á. (50.), ill. Ábrahám (5.).

Balástya–Kiskundorozsma 0–1 (0-1)

Gólszerző: Kis B. (3.).

Kiállítva: Tóth G. (75.).

M-Perfect Home-Algyő–Sándorfalva 0–0

Pénteken játszották:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Deszk 4–0 (1-0)

Gólszerzők: Pataki (24.), Ördög (71.), Bakó (72.), Vladul (89.).

A DB Futball Bordány–Hódmezővásárhelyi FC II. mérkőzést vasárnap 13 órától játsszák le.