A szezon során először került kétgólos hátrányba a Szeged-Csanád GA II., amely a Tiszasziget otthonában zárta a félévet. A szünet után egy büntetőből szépített az őszi bajnok, majd 2–1-es állásnál a Tiszasziget is büntetőhöz jutott, ám ez a tizenegyes kimaradt. Ezt meg is bosszulta Bilics Igor csapata, amely kiegyenlített, így a szezonban második alkalommal nem tudott nyerni, ám így is kilenc pont előnnyel vezeti a vármegyei I. osztályú bajnokságot.

A Sándorfalva magabiztosan hozta az utolsó meccsét a sereghajtó Hódmezővásárhelyi FC II. ellenében, így a sándorfalviak tölthetik a második helyen az ünnepeket. Az Algyő kapufáig, és több nagy helyzetig jutott a Dorozsma elleni rangadón, ám végül nem hozott gólt a 90 perc, ezzel együtt az Algyő áll a harmadik helyen. Frank Boldizsár szabadrúgásával nyert a Makó Balástyán, míg a Mórahalom a Bordány otthonából tudta elvinni mindhárom pontot. Öt gólt lőtt a Deszk a Szentesi Kinizsinek, a vendégek 2–0-ás állásnál elhibáztak egy tizenegyest, így végül sima lett a deszkiek győzelme. A vármegyei I. osztály küzdelmei ezzel idénre véget értek, a bajnokság a február 15-i hétvégén folytatódik.