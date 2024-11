A tavaly még a Piros csoportban szereplő Budafok ellen folytatta a bajnoki küzdelmeket a Vásárhelyi Kosársuli. Bár a hazaiak kezdtek jobban, a későbbiekben a Budafok vette át az irányítását, és a korábban Vásárhelyen is játszó Varga Dániel pontjaival öt ponttal vezettek a vendégek. A második negyedben több hiba jellemezte mindkét csapat játékát, ebből a Budafok jött ki jobban, amely tíz ponttal is vezetett 28–38-nál, végül kilenccel állt jobban a nagyszünetben.

A Budafokot is legyőzte a Vásárhelyi Kosársuli.

Fotó: Hunbasket.hu

A harmadik negyed eleje is még a vendégeké volt, majd 11 pontos hátrányban, 47–58-nál időt kért Sasa Vejinovic, ezt követően pedig teljesen megváltozott a meccs. A Kosársuli egészen más ritmusban játszott, és egy 18–0-ás futást produkálva megfordította a meccset, nem engedett kosarat már ebben a negyedben ellenfelének, így 65–58-as előnyről várhatta az utolsó tíz percet. A záró játékrészben ugyan egyszer megpróbált felkapaszkodni a Budafok, de Orgona Gergő utolsó öt percben szerzett 12 pontját nem tudták ellensúlyozni – ezzel a Kosársuli szezonbeli negyedik hazai meccsét is megnyerte, így továbbra is veretlen hazai pályán.

Saša Vejinović, a Kosársuli edzője: – Nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy akartuk. Tudtuk, hogy bunyós csapat ellen fogunk játszani, és nagyon örülök, hogy nem húztuk be a farkunkat, hanem felvettük a kesztyűt. A második félidőben mindenki a legjobb önmagát hozta. Szívből gratulálok az ellenfélnek is, és köszönjük a rengeteg nézőnek a támogatást!

Károly Máté, a Budafok edzője: – Gratulálok a Vásárhelynek, megérdemelten nyertek! Sajnos a második félidőben védekezésben semmilyen ellenállást nem tudtunk kifejteni, annak ellenére, hogy volt védekezési koncepciónk és agresszívan akartunk védekezni. Ehelyett gyakorlatilag nullát sikerült védekezni, így egyértelmű volt a vereségünk. Elemezzük ezt a mérkőzést is majd, és próbálunk tanulni, továbblépni. Még egyszer gratulálok a Vásárhelynek!

Vásárhelyi Kosársuli–Budafok 89–77 (19-21, 12-19, 31-18, 27-19)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Földi, Farkas, dr. Danka.

Kosársuli: Borbáth 16/12, Kruzslicz 2, Balogh 13/3, Kelemen 11/9, Orgona 29/12. Csere: Utasi 12, Bősz 6/3, Knyur. Vezetőedző: Saša Vejinović.

Budafok: Lucey 10/6, Lados 25/3, Siklós 7/3, Varga B. 16, Varga D. 7. Csere: Fehér 6/6, Piukovics 3/3, Horváth 3/3. Vezetőedző: Károly Máté.