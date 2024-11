A listavezető legyőzését követően a Sopron otthonában folytatódott a Vásárhelyi Kosársuli szezonja. A hazaiak egy 10–2-es etappal kezdtek, majd az időkérést követően nem sokkal később 12–13-nál már a vásárhelyieknél volt az előny. A szoros mérkőzésen a második negyedben jött egy rossz, háromperces periódus a Kosársulitól, amit kihasználtak a hazaiak, majd Füzi vezérletével 11 ponttal vezettek a soproniak a félidőben.

Vereséget szenvedett Sopronban a Vásárhelyi Kosársuli.

Fotó: Hunbasket.hu

Füzi játékára a folytatásban sem talált ellenszert a Kosársuli, és ugyan küzdöttek a vendégek, de a harmadik negyed végén is kétszámjegyű hátrányban voltak, 73–63. A végjátékra fordulva azonban visszajött a meccsbe a Kosársuli, 82–82 után Bősz hármasával ugyan vezetett a Vásárhely, viszont innentől nem tudott már a gyűrűbe találni, a hazaiak jobban büntetőztek, majd Rátvay egy hármassal eldöntötte a meccset.

Farkas Dávid, a Sopron edzője: – Gratulálok csapatomnak a győzelemhez. A mérkőzés előtt egy órával több csapatlista volt a kezünkben, hiszen többen a Testnevelési Egyetemről, többen munkából, többen pedig sérülésből lábadozva érkeztek meg, így fogalmunk sem volt, ki tudja vállalni a játékot. Ezer sebből vérzünk tehát továbbra is, de úgy látszik ez egy ilyen szezon lesz... Sokszor meg kellett nyernünk ezt a mérkőzést, de a legvégén felénk billent a mérleg nyelve, melyért úgy gondolom meg is küzdöttünk. Fizikális, kemény mérkőzés volt, ezt is vártam ettől a mai naptól. További sok sikert kívánok a Vásárhely csapatának!

Saša Vejinović, a Kosársuli edzője: – Ha jól emlékszem, háromszor hoztuk fel a mérkőzést egálra, de sajnos a végére elfáradtunk. Kettő buta hiba után nem sikerült nyerni. Gratulálok a Sopronnak!

SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Vásárhelyi Kosársuli 91–85 (20-21, 26-14, 27-28, 18-22)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 7. forduló. Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok. Vezette: Földesi, dr. Popgyákunik, Esztergályos

SMAFC: Soós 2, Füzi 32/6, Ölbey -, Bakk 6, Rátvay B. 30. Cserék: Rátvay T. 13/3, Monostori 4, Papp 4, Kovács. Vezetőedző: Farkas Dávid.

Kosársuli: Borbáth 5, Kruzslicz, Balogh 16, Orgona 20/6, Utasi 8. Cserék: Kelemen 16/12, Knyur 12/6, Bősz 8/6. Vezetőedző: Saša Vejinović.