A MAFC elleni, szezonbeli első hazai bajnoki előtt búcsúzott el három játékosától a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata, miután Kiss Gábor, Csányi Dániel és Polyák Ábel is felhagyott a játékkal. A három saját nevelésű röplabdázótól a fővárosiak elleni találkozót megelőzően vettek búcsút a klubnál, miután az előző kiírás végén felhagytak a játékkal. Polyák Ábel tudományos karrierje és munkája is remekül alakult, így a csak 24 éves játékos négy év játék után távozott.

Elbúcsúztatta saját nevelésű játékosait a Vidux-Szegedi RSE.

Fotó: Nagy Léna, Vidux-Szegedi RSE

– Bár a játékom is felfejlődött a felnőtt csapat szintjéhez, és közösségi szinten is úgy érzem, befogadtak a srácok, ahol mindig remek volt a hangulat, de ezzel egyértelművé vált, a nemzetközi tudományos karriert már nem lehet az élsporttal összeegyeztetni – mondta Polyák Ábel, ki tavasszal Madridban járt, most pedig Granadában készült.

Sokat köszönhet nekik a Vidux-Szegedi RSE

Kiss Gábor az utánpótlás korosztályokban is meghatározó játékos volt, majd játéka sokszor meccseket döntött el az Extraligában is – most viszont a prioritás a családján és a sporton túli karrierjén van. Csányi Dániel korosztályos válogatottként játszhatott Európa-bajnokságon is, majd csapatkapitánya volt az Extraligában szereplő SZRSE-nek, ám mostantól a családjára, valamint az utánpótlásban betöltött edzői feladataira koncentrál, így edzőként még az SZRSE szolgálataiban marad.

– Csányi Dániel edzőként is kimagasló eredményeket szerzett a klubnak, nagyon hálásak vagyunk azért, amit a klubért tett és tesz jelenleg is. Köszönjük, hogy hosszú éveken keresztül játékával segített bennünket az Extraligába jutni és bent maradni! Gabinak is sokat köszönhet a csapat, aki nélkül nem tartanánk itt és nélküle nem nyertük volna meg azokat a fontos mérkőzéseket – mondta búcsúzásképp Dávid Tibor, a klub ügyvezető-elnökhelyettese.

Ami pedig a csapat szezonbeli folytatását illeti, szombaton 18 órától a DEAC otthonában szerepel az Extraligában az SZRSE. A hajdúságiak eddig felemás mérleget tudhatnak maguknak, hiszen négy eddigi bajnokijuk közül kettőt-kettőt elveszítettek, valamint megnyertek, míg a Tisza-partiak négy kör után nyeretlenül utazhatnak Debrecenbe.