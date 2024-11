Az ötödik bajnokiját is elveszítette a férfi röplabda Extraliga idei szezonjában a Vidux-Szegedi RSE. A Tisza-partiak a DEAC otthonában léptek pályára, és az első szettben 5-4 után egyre nagyobb lett az SZRSE hátránya. 21-13-at követően még három pont után felcsillant az esély, ám végül a DEAC-é lett az első játszma. A visszatérő Piti Richárdnak köszönhetően jól kezdte a második játszmát a szegedi klub, és sokáig kiegyenlített csata zajlott a pályán, ám a végjáték ismét a hazaiaké lett, és egy 5-1-es szériával a második játszmát is megnyerték. A harmadik szettben előjöttek a szegedi hibák, amiket megbüntetett a DEAC, és kihasználta az első meccslabdáját is, így végül 3:0-ás vereséget szenvedett az SZRSE.

Három szettben maradt alul a DEAC otthonában a Vidux-Szegedi RSE.

Fotó: Hunvolley.info

A Vidux-Szegedi RSE vasárnap 18 órától a Kazincbarcika elleni hazai meccsel folytatja az Extraliga idényét.

Fodor Antal, a DEAC vezetőedzője: – Ezen a mérkőzésen biztos győzelmet arattunk a vendég Szeged ellen, ezzel teljesítettük a legfontosabb célkitűzést. Az időnként jó teljesítményt nyújtó Szeged megnehezítette a dolgunkat. A tanulságokat le kell vonni, a játékunkban javítani kell a pontos fogadást és a nyitásunknak is eredményesebbnek kell lennie, hogy az erősebb ellenfelek ellen legyen győzelmi esélyünk.

Otávio Ricardo Ferrigno Machado, a Vidux-Szegedi RSE vezetőedzője: – Sajnos ma semmi sem sikerült jól, és egyetlen tervünk se működött. Rengeteg hibát követtünk el, amit az ellenfél ki is használt. Bár az edzések remekül mentek, ez a meccs sokkal rosszabb volt, mint az előző találkozó, amit nagyon sajnálok!

DEAC–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (25-19, 25-21, 25-19)

Férfi röplabda Extraliga, 5. forduló. Debrecen, Desok sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Villás, Jámbor.

DEAC: Moret Vargas, Lescay, Elleh, Lasecki, Kiss I., Kun. Csere: Bán (libero), Remete, Imre, Dorogi, Kókai, Toma. Vezetőedző: Fodor Antal.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Kasnyik, Szepesi, Da Rocha, Fitor. Csere: Borsi (libero), Lehoczki, Filius, Honti, Demcsák, Engel. Vezetőedző: Otávio Ricardo Ferrigno Machado.