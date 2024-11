Mind a hét eddigi bajnokiját elveszítette a Vidux-Szegedi RSE, amely eddig főleg a tabella első felében található ellenfelekkel játszott, ám így is akadtak pozitív momentumai. A gárda kerete átalakult a nyáron, és új vezetőedző is érkezett a csapathoz.

A Vidux-Szegedi RSE csapatkapitánya, Bodnár Lajos reméli, hamarosan kiegyenesedik a csapat.

Fotó: Hunvolley.info

– Még benne vagyunk ebben a folyamatban. Eddig csak egy meccsünk volt a hétből, ahol ugyanabban az összeállításban tudtunk pályára lépni, mindig különböző kezdőcsapattal játszottunk. Az edzőnk is keresi az optimális csapatot, a kubai légiósunk a múlt héten érkezett. Eddig főképp az élmezőny tagjaival játszottunk, a Dág és a Miskolc elleni meccsek pedig még a szezon nagyon korai szakaszában voltak. Ettől függetlenül ebben a két meccsben is több volt, de a legutóbbi, MÁV Előre elleni találkozó is pozitív számunkra. A bajnokság egyik kiemelkedő csapatával partiban voltunk, a fehérváriaknak a legjobb játékosaival kellett játszania a meccs végéig. A mutatott játékunkra nagy panasz nem lehet, úgy érzem, több van bennünk, mint amit az eredmények és a tabella mutat. Szoknunk azokat a kiélezett szituációkat, mint amelyre a Kazincbarcika elleni meccsen is volt példa. Nem fér bele egy hiba sem ilyenkor, mert az ellenfelek ezeket könyörtelenül kihasználják – mondta lapunknak Bodnár Lajos, a Vidux-Szegedi RSE csapatkapitánya.

Csütörtökön hazai meccs vár a Vidux-Szegedi RSE-re

– Érdekes, mert tavaly jól indult a szezonunk, mégsem volt ennyire pozitív a hangulat, mint most, furcsa ezt megélni belülről is. Bár vereségeink vannak, jó a hangulat a pályán, mindenki pozitívan áll a dologhoz, nem szegte kedvét senkinek sem az elmúlt időszak. Vízválasztó időszak vár ránk, mert hamarosan olyan meccseket játszunk, ahol nagyobb esélyünk lehet a jó eredményre – mondta a kapitány annak kapcsán, hogy élte meg a gárda az idény eddigi részét.

Csütörtökön 19 órától az Extraliga következő fordulójában a Kecskemét lesz az ellenfél az újszegedi sportcsarnokban.

– Egy kétarcú csapat az ellenfelünk. A Kecskemét a meccs esélyese, mert tapasztaltabbak és összeszokottabb nálunk, de ha hasonló játékot tudunk nyújtani, mint a MÁV Előre ellen, akkor szoros meccs lehet ebből. Sok mindentől függ, hogy sikerül-e, de szeretnénk egy ötszettes meccset játszani. Továbbra is formálódunk, és folyamatosan vannak sérültjeink is, reménykedem benne, hogy lassan kisimulunk, utána kiegyensúlyozottabb teljesítményre lehetünk képesek – zárta Bodnár Lajos.